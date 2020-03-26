Bảng xếp hạng sao Cbiz: Tiêu Chiến bị tẩy chay vẫn giữ vững ngôi vương, Địch Lệ Nhiệt Ba vượt mặt Triệu Lệ Dĩnh

Nam diễn viên Tiêu Chiến hiện đang đứng đầu bảng xếp hạng diễn viên Hoa ngữ có sức ảnh hưởng nhất trong tuần 3 tháng 3.

Mới đây, Powerstar đã công bố bảng xếp hạng những diễn viên Hoa ngữ có chỉ số ảnh hưởng lớn nhất trong tuần 3 tháng 3 (từ ngày 16/03 đến ngày 22/03). Theo đó, kết quả dựa trên thống kê tương tác, bình chọn từ cư dân mạng xứ Trung và người hâm mộ về độ nổi tiếng cũng như tầm ảnh hưởng của những nghệ sĩ này trên mạng xã hội Weibo.

Ở bảng xếp hạng diễn viên nam, ngôi sao “Trần tình lệnh” Tiêu Chiến tiếp tục giữ ngôi vương dù liên tiếp vướng phải hàng loạt scandal. Được biết, ở tuần trước, nam diễn viên Tiêu Chiến cũng giành được vị trí đầu bảng.

Tiêu Chiến vẫn giữ được vị thế dù bị dân mạng tẩy chay - Ảnh: Internet

Vị trí á quân thuộc về nam diễn viên Vương Nhất Bác, tiếp theo là Nhậm Gia Luân. Sau “Cẩm y chi hạ”, Nhậm Gia Luân liên tục chứng tỏ được sức ảnh hưởng của mình với công chúng. Trong khi đó, Vương Nhất Bác đang được chú ý với vai diễn trong bộ phim “Hữu phỉ” hợp tác cùng Triệu Lệ Dĩnh.

Những vị trí tiếp theo trong top 10 lần lượt là: Chu Nhất Long, Lý Hiện, La Tấn, Đặng Luân, Lý Dịch Phong, Trương Nhược Quân, Vu Mông Lung.

Bảng xếp hạng diễn viên nam - Ảnh: Internet

Về bảng xếp hạng diễn viên nữ, “mỹ nhân Tân Cương” Địch Lệ Nhiệt Ba nhanh chóng vượt mặt Triệu Lệ Dĩnh và Dương Tử giành ngôi vị đầu bảng. Triệu Lệ Dĩnh đành ngậm ngùi đứng ở vị trí thứ 2, còn Dương Tử ở vị trí thứ 3.

Địch Lệ Nhiệt Ba vượt mặt đàn chị giành vị trí đầu bảng - Ảnh: Internet

Các vị trí tiếp theo trong top 10 lần lượt là: Cúc Tịnh Y, Lưu Diệc Phi, Trịnh Sảng, Tống Thiến, Dương Mịch, Quan Hiểu Đồng, Đàm Tùng Vận.

Bảng xếp hạng diễn viên nữ - Ảnh: Internet

Bảng xếp hạng này được cư dân mạng dự đoán sẽ có nhiều thay đổi trong thời gian tới.

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