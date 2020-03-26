Bảng xếp hạng sao Cbiz: Tiêu Chiến bị tẩy chay vẫn giữ vững ngôi vương, Địch Lệ Nhiệt Ba vượt mặt Triệu Lệ Dĩnh

Sao quốc tế 26/03/2020 17:47

Nam diễn viên Tiêu Chiến hiện đang đứng đầu bảng xếp hạng diễn viên Hoa ngữ có sức ảnh hưởng nhất trong tuần 3 tháng 3.

Mới đây, Powerstar đã công bố bảng xếp hạng những diễn viên Hoa ngữ có chỉ số ảnh hưởng lớn nhất trong tuần 3 tháng 3 (từ ngày 16/03 đến ngày 22/03). Theo đó, kết quả dựa trên thống kê tương tác, bình chọn từ cư dân mạng xứ Trung và người hâm mộ về độ nổi tiếng cũng như tầm ảnh hưởng của những nghệ sĩ này trên mạng xã hội Weibo.

Ở bảng xếp hạng diễn viên nam, ngôi sao “Trần tình lệnh” Tiêu Chiến tiếp tục giữ ngôi vương dù liên tiếp vướng phải hàng loạt scandal. Được biết, ở tuần trước, nam diễn viên Tiêu Chiến cũng giành được vị trí đầu bảng.

dien vien tieu chien 1
Tiêu Chiến vẫn giữ được vị thế dù bị dân mạng tẩy chay - Ảnh: Internet

Vị trí á quân thuộc về nam diễn viên Vương Nhất Bác, tiếp theo là Nhậm Gia Luân. Sau “Cẩm y chi hạ”, Nhậm Gia Luân liên tục chứng tỏ được sức ảnh hưởng của mình với công chúng. Trong khi đó, Vương Nhất Bác đang được chú ý với vai diễn trong bộ phim “Hữu phỉ” hợp tác cùng Triệu Lệ Dĩnh.

Những vị trí tiếp theo trong top 10 lần lượt là: Chu Nhất Long, Lý Hiện, La Tấn, Đặng Luân, Lý Dịch Phong, Trương Nhược Quân, Vu Mông Lung.

dien vien tieu chien 2
Bảng xếp hạng diễn viên nam - Ảnh: Internet

Về bảng xếp hạng diễn viên nữ, “mỹ nhân Tân Cương” Địch Lệ Nhiệt Ba nhanh chóng vượt mặt Triệu Lệ Dĩnh và Dương Tử giành ngôi vị đầu bảng. Triệu Lệ Dĩnh đành ngậm ngùi đứng ở vị trí thứ 2, còn Dương Tử ở vị trí thứ 3.

dien vien tieu chien 3
Địch Lệ Nhiệt Ba vượt mặt đàn chị giành vị trí đầu bảng - Ảnh: Internet

Các vị trí tiếp theo trong top 10 lần lượt là: Cúc Tịnh Y, Lưu Diệc Phi, Trịnh Sảng, Tống Thiến, Dương Mịch, Quan Hiểu Đồng, Đàm Tùng Vận.

dien vien tieu chien 4
Bảng xếp hạng diễn viên nữ - Ảnh: Internet

Bảng xếp hạng này được cư dân mạng dự đoán sẽ có nhiều thay đổi trong thời gian tới.

Bỏ mặc Angela Baby, Huỳnh Hiểu Minh 'tay trong tay' với người phụ nữ lạ giữa phố

Bỏ mặc Angela Baby, Huỳnh Hiểu Minh 'tay trong tay' với người phụ nữ lạ giữa phố

Nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh vô tư khoác tay cùng nhiều hành động ngọt ngào dành cho một người phụ nữ khác mà không phải Angela Baby.

Xem thêm
Từ khóa:   Tiêu Chiến Triệu Lệ Dĩnh Dương Tử

TIN LIÊN QUAN

Bỏ mặc Angela Baby, Huỳnh Hiểu Minh 'tay trong tay' với người phụ nữ lạ giữa phố

Bỏ mặc Angela Baby, Huỳnh Hiểu Minh 'tay trong tay' với người phụ nữ lạ giữa phố

Nhìn đi nhìn lại vẫn không nhận ra Angela Baby, nhan sắc trong ảnh quá khứ khác xa so với hiện tại

Nhìn đi nhìn lại vẫn không nhận ra Angela Baby, nhan sắc trong ảnh quá khứ khác xa so với hiện tại

Netizen xứ Trung choáng trước nhan sắc thật của ‘thần tiên tỷ tỷ’ Lưu Diệc Phi khi không có phần mềm chỉnh ảnh

Netizen xứ Trung choáng trước nhan sắc thật của ‘thần tiên tỷ tỷ’ Lưu Diệc Phi khi không có phần mềm chỉnh ảnh

Sau ồn ào ‘cạch mặt’ vì sửa đổi kịch bản, Triệu Lệ Dĩnh và Chu Khiết Quỳnh lộ mối quan hệ thật trên phim trường ‘Hữu phỉ’

Sau ồn ào ‘cạch mặt’ vì sửa đổi kịch bản, Triệu Lệ Dĩnh và Chu Khiết Quỳnh lộ mối quan hệ thật trên phim trường ‘Hữu phỉ’

Lâm Tâm Như phẫn nộ khi bị chỉ trích đưa gia đình đi du lịch giữa mùa dịch

Lâm Tâm Như phẫn nộ khi bị chỉ trích đưa gia đình đi du lịch giữa mùa dịch

Danh sách 5 người đẹp được sinh viên Trung Quốc ái mộ nhất, bất ngờ với vị trí đầu tiên

Danh sách 5 người đẹp được sinh viên Trung Quốc ái mộ nhất, bất ngờ với vị trí đầu tiên

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 3 giờ 24 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 3 giờ 39 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 9 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 5 giờ 10 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 19 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 19 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 24 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý