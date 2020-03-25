Netizen xứ Trung choáng trước nhan sắc thật của ‘thần tiên tỷ tỷ’ Lưu Diệc Phi khi không có phần mềm chỉnh ảnh

Sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp và chiều cao khủng, nữ diễn viên Lưu Diệc Phi được công chúng ưu ái gọi với danh xưng là “thần tiên tỷ tỷ”. Thế nhưng, cô cũng là một trong những mỹ nhân Cbiz có phong độ nhan sắc lên xuống thất thường nhất.

'Thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet

Mới đây, trang QQ bất ngờ gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh mới nhất của “Công chúa Disney” Lưu Diệc Phi tại London. Qua hình ảnh đăng tải, nữ diễn viên diện trang phục giản dị, búi tóc cao và vui vẻ ăn tối cùng đồng nghiệp. Tuy nhiên, netizen xứ Trung chỉ chăm chăm chú ý vào gương mặt tròn xoe và phần cổ ngấn mỡ của Lưu Diệc Phi.