Netizen xứ Trung choáng trước nhan sắc thật của ‘thần tiên tỷ tỷ’ Lưu Diệc Phi khi không có phần mềm chỉnh ảnh

Trên mạng xã hội, hình ảnh mới nhất của nữ diễn viên Lưu Diệc Phi khiến người hâm mộ không khỏi choáng váng.
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Sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp và chiều cao khủng, nữ diễn viên Lưu Diệc Phi được công chúng ưu ái gọi với danh xưng là “thần tiên tỷ tỷ”. Thế nhưng, cô cũng là một trong những mỹ nhân Cbiz có phong độ nhan sắc lên xuống thất thường nhất.
Mới đây, trang QQ bất ngờ gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh mới nhất của “Công chúa Disney” Lưu Diệc Phi tại London. Qua hình ảnh đăng tải, nữ diễn viên diện trang phục giản dị, búi tóc cao và vui vẻ ăn tối cùng đồng nghiệp. Tuy nhiên, netizen xứ Trung chỉ chăm chăm chú ý vào gương mặt tròn xoe và phần cổ ngấn mỡ của Lưu Diệc Phi.
Có thể dễ dàng nhận thấy, khoảng thời gian sang Mỹ quảng bá cho bộ phim điện ảnh “Hoa Mộc Lan”, Lưu Diệc Phi đã tăng cân không ít. Trái ngược với những hình ảnh lộng lẫy được chỉnh sửa kỹ càng trước đó, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự thất vọng về nhan sắc thật của Lưu Diệc Phi.
Khoảng mấy năm trở lại đây, nàng “Tiểu Long Nữ” liên tục gặp phải vấn đề về việc kiểm soát cân nặng. Không ít lần cô xuất hiện tại các sự kiện giải trí với thân hình phát tướng thấy rõ và bị lép vế bởi các mỹ nhân đình đám khác như Dương Mịch, Angela Baby…