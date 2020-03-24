Vương Nhất Bác kể chuyện cách ly 14 ngày ở phim trường nhưng netizen xứ Trung chỉ chăm chăm soi mặt mộc của anh chàng

Mới đây trên một chương trình truyền hình, nam diễn viên Vương Nhất Bác đã có những chia sẻ thú vị về câu chuyện cách ly 14 ngày tại phim trường Hoành Điếm.

Giữa lúc dịch bệnh Covid-19 hoành hành, nhiều sao Hoa ngữ đều bị buộc cách ly để phòng tránh khả năng lây nhiễm, nam diễn viên Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ. Mới đây, khi tham gia show truyền hình “Mỗi ngày hướng về phía trước”, nam diễn viên đã có những chia sẻ về việc cách ly tại phim trường Hoành Điếm. Theo đó, vì di chuyển từ thành phố khác tới nên Vương Nhất Bác buộc phải cách ly 14 ngày và cũng trong khoảng thời gian này, anh đã ghi hình cho show tại nơi cách ly.

Vương Nhất Bác ghi hình cho show trong thời gian cách ly - Ảnh: Internet Mỹ nam “Trần Tình Lệnh” cho biết, từ khi cách ly trong khách sạn, anh chưa hề bước ra ngoài vì cửa bị khóa chặt. Hàng ngày đều có người đưa thức ăn tới tận phòng và không được phép ra khỏi cửa. Ngay khi nhận được câu hỏi có cảm thấy nhàm chán hay không, Vương Nhất Bác lập tức phủ nhận. Thậm chí anh chàng còn cho biết bản thân vô cùng thoải mái vì có thời gian nghỉ ngơi giữa lịch trình bận rộn.

Bên cạnh đó, nam diễn viên còn tận tình hướng dẫn khán giả cách thư giãn sau thời gian dài sử dụng di động, máy tính và tivi trong mùa dịch. Anh chàng hướng dẫn khán giả cách giảm căng thẳng - Ảnh: Internet Tuy nhiên, điều khiến netizen xứ Trung chú ý nhất chính là mặt mộc của Vương Nhất Bác. Nhiều người nhận xét, dù có phần kém sắc hơn khi không trang điểm nhưng mỹ nam sinh năm 1997 vẫn khiến hội chị em “rụng tim” nhờ làn da trắng hồng không tì vết. Cận cảnh làn da láng mịn của mỹ nam họ Vương - Ảnh: Internet Được biết, sau khoảng thời gian cách ly, Vương Nhất Bác sẽ tiếp tục ghi hình cho bộ phim “Hữu phỉ” hợp tác cùng Triệu Lệ Dĩnh.

Fan Tiêu Chiến tức giận vì Vương Nhất Bác không lên tiếng bênh vực ‘huynh đệ’, mắng anh chàng là giả tạo Trên mạng xã hội, người hâm mộ nam diễn viên Tiêu Chiến liên tục chỉ trích Vương Nhất Bác là kiểu người giả tạo khi thờ ơ trước scandal của đồng nghiệp.

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