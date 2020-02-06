BXH truyền thông sao Hoa ngữ: Tiêu Chiến bị mỹ nam ‘Cẩm y chi hạ’ soán ngôi vương, bất ngờ với vị trí của Vương Nhất Bác

Sao quốc tế 06/02/2020 11:19

Truyền thông Hoa ngữ vừa công bố “Bảng xếp hạng chỉ số truyền thông sao Hoa ngữ” tháng 1/2020 và gây bất ngờ với vị trí quán quân.

Đến hẹn lại lên, “Bảng xếp hạng chỉ số truyền thông của sao Hoa ngữ” tháng 01/2020 đã được công bố đến người hâm mộ. Tuy nhiên, BXH lần này đã khiến netizen xứ Trung không khỏi bất ngờ khi thứ hạng của các ngôi sao nổi tiếng đã bị hoán đổi nhanh chóng.

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Bảng xếp hạng truyền thông tháng 1/2020 của sao Hoa ngữ - Ảnh: Internet

Theo đó, nam diễn viên Nhậm Gia Luân của “Cẩm y chi hạ” đã xuất sắc soán ngôi vị đầu bảng của Tiêu Chiến với chỉ số truyền thông là 8,95. Thành công của bộ phim “Cẩm y chi hạ” đã giúp Nhậm Gia Luân được nhiều khán giả yêu mến.

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Nhậm Gia Luân trong 'Cẩm y chi hạ' - Ảnh: Internet

Dù không sở hữu ngoại hình nam thần nhưng khả năng diễn xuất của Nhậm Gia Luân được đánh giá rất cao. Lối diễn xuất đa dạng của anh trong nhiều tác phẩm nhận được sự công nhận của giới chuyên môn cũng như khán giả.

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Nhậm Gia Luân soán ngôi Tiêu Chiến - Ảnh: Internet

Ở vị trí thứ 2, Tiêu Chiến đạt chỉ số truyền thông là 8,91 và được cho là cần bứt phá hơn trong năm 2020. Nhiều netizen cho rằng nhân khí của Tiêu Chiến đã có phần tụt giảm so với năm 2019. Dẫu vậy, người hâm mộ nam diễn viên vẫn cho rằng Tiêu Chiến sẽ sớm giành lại vị trí ngôi vương sau khi loạt tác phẩm truyền hình của anh chàng được lên sóng.

Bên cạnh đó, mỹ nam “Trần tình lệnh” vẫn đang là con cưng của các nhãn hàng cao cấp nên chỉ số truyền thông sẽ không dễ dàng tụt giảm.

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Tiêu Chiến liệu có giành lại vị thế? - Ảnh: Internet

Trong khi đó, Trương Nhược Quân dừng chân ở vị trí thứ 3 với chỉ số 8,72. Theo đó, vai diễn trong “Khánh dư niên” của nam diễn viên đã gây được ấn tượng mạnh mẽ đối với khán giả.

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Trương Nhược Quân xếp thứ 3 - Ảnh: Internet

Các vị trí còn lại của top 10 lần lượt thuộc về: Đàm Tùng Vận, Lý Hiện, Vương Nhất Bác, Dương Tử, Chu Nhất Long, Dịch Dương Thiên Tỉ, Đặng Gia Giai.

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Vương Nhất Bác lọt khỏi top 5 - Ảnh: Internet

Gây bất ngờ nhất chính là mỹ nam “Trần tình lệnh” Vương Nhất Bác khi anh chàng chỉ xếp ở vị trí thứ 6, hoàn toàn lọt khỏi top 5. Nhiều khán giả hy vọng sau khi bộ phim “Hữu phỉ” của nam diễn viên lên sóng, Vương Nhất Bác sẽ thăng hạng về chỉ số truyền thông trên các bảng xếp hạng.

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Từ khóa:   Tiêu Chiến Vương Nhất Bác Lý Hiện

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