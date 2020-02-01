Sở hữu nhan sắc vạn người mê nhưng mặt mộc của mỹ nam ‘Trần tình lệnh’ - Tiêu Chiến có gây thất vọng?

Loạt ảnh mặt mộc của nam diễn viên Tiêu Chiến đang được netizen chia sẻ với tốc độ chóng mặt và nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên Weibo.

Sau thành công của bộ phim “Trần tình lệnh”, nam diễn viên Tiêu Chiến trở thành cái tên được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội. Hiện tại, Tiêu Chiến đang được xếp vào hàng đỉnh cấp lưu lượng trong những tiểu sinh 9x hot nhất của làng giải trí Hoa ngữ. Nhan sắc đỉnh cao của mỹ nam 'Trần tình lệnh' - Ảnh: Internet Với chiều cao ấn tượng 1m83 cùng gương mặt điển trai và nụ cười mang tính “sát thương” cao, mỹ nam “Trần tình lệnh” sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo. Nhan sắc của Tiêu Chiến liên tục trở thành đề tài bàn tán trên các trang mạng lớn nhỏ xứ Trung.

Mới đây, loạt ảnh mặt mộc của nam diễn viên bất ngờ được chia sẻ rộng rãi trên Weibo và lập tức thu hút sự chú ý từ netizen. Theo đó, những bức ảnh này đều được chụp bằng camera thường, chưa qua chỉnh sửa và Tiêu Chiến cũng không hề trang điểm. Tuy nhiên, vẻ ngoài của mỹ nam sinh năm 1991 vẫn vô cùng nổi bật và cuốn hút. Góc nghiêng thần thánh của Tiêu Chiến - Ảnh: Internet

Dù để mặt mộc, nam diễn viên vẫn thu hút mọi ánh nhìn - Ảnh: Internet Tiêu Chiến sở hữu gương mặt với đường nét hài hòa, làn da trắng mịn không tì vết. So với những hình ảnh được studio đăng tải, nhan sắc của nam diễn viên không hề bị “dìm hàng” mà còn trở nên gần gũi, chân thực hơn với khán giả. Làn da mịn màng không tì vết của Tiêu Chiến - Ảnh: Internet Mướt mồ hôi trong phòng tập vẫn soái khí ngời ngời - Ảnh: Internet Nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận khen ngợi mặt mộc của Tiêu Chiến: “Đúng là mỹ nam, có trang điểm hay không cũng chẳng hề quan trọng”, “Mặt mộc hay ảnh chưa chỉnh sửa thì Chiến ca đều chấp hết”, “Làn da mịn màng đến mức chị em cũng phải ghen tỵ”, “Soái quá đi thôi”, “Càng nhìn càng thấy thích mặt mộc của Tiêu Chiến”…

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