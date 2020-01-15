Rộ tin đồn Dương Tử yêu cầu tăng cảnh thân mật với mỹ nam ‘Trần tình lệnh’ Tiêu Chiến trong phim mới

Sao quốc tế 15/01/2020 17:08

Mạng xã hội xứ Trung đang xôn xao trước tin đồn nữ diễn viên Dương Tử lợi dụng mối quan hệ với đạo diễn để tăng thêm cảnh thân mật trong phim mới với Tiêu Chiến.

Sau khi bộ phim “Quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn” của nữ diễn viên Dương Tử Tiêu Chiến đóng máy, những thông tin liên quan đến cặp đôi vẫn chưa hề hạ nhiệt. Khoảng thời gian gần đây, nữ diễn viên “Cá mực hầm mật” và mỹ nam “Trần tình lệnh” còn bị nghi cố tình sao tác, mượn tên tuổi của nhau để PR cho phim.

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Dương Tử và Tiêu Chiến lần đầu hợp tác trong 'Quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn' - Ảnh: Internet

Mới đây, một tài khoản blogger sở hữu lượng lớn người theo dõi bất ngờ đăng tải một bài viết với nội dung gây chú ý: “Thời điểm quay bộ phim chủ đề hiện đại, nữ minh tinh Y xuất thân từ ngôi sao nhí cùng sao nam X đỉnh cấp lưu lượng đã xảy ra một vấn đề. Phía nữ chủ động yêu cầu đạo diễn tăng thêm rất nhiều cảnh thân mật và hôn nhau. Nữ minh tinh có quan hệ với nhà đầu tư thế nên bên phía nam tài tử không thể cự tuyệt!”.

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Bài đăng của một blogger có tiếng - Ảnh: Internet

Dù tài khoản này không chỉ đích danh ngôi sao nào nhưng theo miêu tả thì cư dân mạng có thể dễ dàng đoán ra người mà blogger này muốn nhắc đến là Dương Tử và Tiêu Chiến. Cách đây 2 tháng, cả hai vừa mới kết thúc ghi hình cho bộ phim “Quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn”. Bên cạnh đó, tên phiên âm của cả hai cũng giống như blogger tiết lộ: Dương Tử là Yang Zi (Y), trong khi đó Tiêu Chiến là Xiao Zhan (X).

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Cả hai được cho cố tình sao tác để PR lẫn nhau - Ảnh: Internet

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Dương Tử muốn tăng cảnh thân mật với Tiêu Chiến trong phim? - Ảnh: Internet

Đặc biệt, người này còn khiến dư luận dậy sóng khi tiết lộ, đoàn đội của Dương Tử và Tiêu Chiến liên tục xảy ra mâu thuẫn. Theo đó, phía công ty của mỹ nam “Trần tình lệnh” đã mua rất nhiều bài viết nói về việc Dương Tử có tình ý với nam diễn viên.

Hiện tại, thông tin này đang gây hoang mang dư luận nhưng nhiều người vẫn nghi ngờ về độ xác thực của nó.

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Từ khóa:   Dương Tử Dương Tử và Tiêu Chiến Tiêu Chiến

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