Rộ tin đồn Dương Tử yêu cầu tăng cảnh thân mật với mỹ nam ‘Trần tình lệnh’ Tiêu Chiến trong phim mới

Sau khi bộ phim “Quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn” của nữ diễn viên Dương Tử và Tiêu Chiến đóng máy, những thông tin liên quan đến cặp đôi vẫn chưa hề hạ nhiệt. Khoảng thời gian gần đây, nữ diễn viên “Cá mực hầm mật” và mỹ nam “Trần tình lệnh” còn bị nghi cố tình sao tác, mượn tên tuổi của nhau để PR cho phim.

Dương Tử và Tiêu Chiến lần đầu hợp tác trong 'Quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn' - Ảnh: Internet

Mới đây, một tài khoản blogger sở hữu lượng lớn người theo dõi bất ngờ đăng tải một bài viết với nội dung gây chú ý: “Thời điểm quay bộ phim chủ đề hiện đại, nữ minh tinh Y xuất thân từ ngôi sao nhí cùng sao nam X đỉnh cấp lưu lượng đã xảy ra một vấn đề. Phía nữ chủ động yêu cầu đạo diễn tăng thêm rất nhiều cảnh thân mật và hôn nhau. Nữ minh tinh có quan hệ với nhà đầu tư thế nên bên phía nam tài tử không thể cự tuyệt!”.