Dương Tử gửi lời chúc mừng năm mới đến fan nhưng sao lại giống với tiêu chuẩn chọn người yêu của Tiêu Chiến thế này

Sao quốc tế 07/01/2020 18:38

Mới đây, lời chúc năm mới của nữ diễn viên Dương Tử bất ngờ gây chú ý vì netizen nhận ra những điểm trùng hợp với mẫu hình lý tưởng của Tiêu Chiến.

Trên Weibo, nhiều ngôi sao Hoa ngữ đồng loạt gửi lời chúc mừng năm mới đến gia đình và người hâm mộ. Trong số đó, lời chúc của nữ diễn viên Dương Tử bỗng được chú ý hơn cả.

Cụ thể, nàng “Đồng Niên” hy vọng gia đình và bạn bè có thể bình an và vui vẻ trong năm mới, luôn được ở bên cạnh người mình thương yêu và làm việc mà mình yêu thích. Bên cạnh đó, Dương Tử còn tự hứa với bản thân rằng: “Không kiêu ngạo, không khuất phục, tràn đầy năng lượng đối mặt với mọi thứ xung quanh. Ngày mai không biết sẽ xảy ra chuyện gì nên hãy trân trọng mỗi một ngày”.

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Lời chúc của Dương Tử trên Weibo - Ảnh: Internet

Ngay lập tức, netizen xứ Trung đã nhận ra lời chúc của Dương Tử có nhiều điểm trùng hợp với mẫu hình lý tưởng của mỹ nam “Trần tình lệnh” – Tiêu Chiến. Trước đó, Tiêu Chiến từng cho biết tiêu chuẩn chọn nửa kia của mình là mẫu phụ nữ truyền thống, đảm đang, dịu dàng, không kiêu ngạo, không khuất phục.

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Tiêu Chiến từng nói về hình mẫu bạn gái trong 1 bài phỏng vấn - Ảnh: Internet

Dưới bài đăng của Dương Tử, người hâm mộ cho rằng việc nữ diễn viên dùng vài từ giống với tiêu chuẩn của Tiêu Chiến là điều dễ hiểu và hoàn toàn không mang ngụ ý gì khác. Bởi lẽ, năm nay Dương Tử đã phải đối mặt với rất nhiều scandal và thị phi nên cô chỉ tự nhắn nhủ bản thân phải luôn kiên cường.

Tuy nhiên, antifan lại cho rằng cô nàng đang muốn thu hút sự chú ý của công chúng với lời chúc này.

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Tiêu Chiến và Dương Tử là cặp đôi mới trên màn ảnh - Ảnh: Internet

Tiêu Chiến và Dương Tử vừa đánh dấu lần hợp tác đầu tiên với bộ phim “Dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn”. Theo đó, dự án này từ khi bấm máy đã được khán giả vô cùng mong chờ.

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Từ khóa:   Dương Tử Tiêu Chiến sao Hoa ngữ

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