Tiếp tục vượt mặt Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh đứng đầu bảng xếp hạng truyền thông, Dương Tử bị netizen ‘ném đá’

Dường như sau thành công của “Cá mực hầm mật”, sức nóng của nữ diễn viên Dương Tử vẫn chưa hề hạ nhiệt khi cô liên tục đứng đầu các bảng xếp hạng danh tiếng.
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Mới đây, bảng xếp hạng chỉ số truyền thông 2019 vừa công bố top 50 những ngôi sao nổi tiếng nhất làng giải trí Hoa ngữ trong năm vừa qua.
Theo đó, nữ diễn viên Dương Tử đã vượt mặt đàn chị Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch giành được vị trí đầu bảng. Có thể nói những năm gần đây, Dương Tử đã thực sự bứt phá với hàng loạt tác phẩm truyền hình ăn khách và được nhiều nhãn hàng chú ý.
Tuy nhiên bên cạnh đó, nữ diễn viên “Cá mực hầm mật” cũng là một trong những sao nữ vướng phải nhiều scandal nhất ở thời điểm hiện tại từ việc mua “thủy quân” để đẩy tên mình lên hot search đến phẫu thuật thẩm mỹ.
Vị trí thứ 2 thuộc về bà xã Phùng Thiệu Phong - Triệu Lệ Dĩnh với số điểm 8157. Năm nay, màn tái xuất của cô trong dự án phim “Hữu Phỉ” hợp tác cùng Vương Nhất Bác đang rất được khán giả mong chờ.
Vụt mất 2 vị trí đầu bảng, Dương Mịch ngậm ngùi đứng thứ 3 vì trong năm vừa qua, cô không có tác phẩm truyền hình nào quá xuất sắc. Thay vào đó, cư dân mạng chỉ nhớ đến Dương Mịch với tin đồn tình cảm với nam diễn viên Ngụy Đại Huân.
Ngoài 3 cái tên tiêu biểu được nhắc đến trên đây, bảng xếp hạng truyền thông 2019 còn có sự xuất hiện của những nghệ sĩ như: Địch Lệ Nhiệt Ba, Cúc Tịnh Y, Lý Thấm, Đường Yên, Lưu Thi Thi, Tống Thiến, Lưu Đào, Trịnh Sảng, Cổ Lực Na Trát, Quan Hiểu Đồng, Lý Nhất Đồng, Dương Siêu Việt, Trần Ngọc Kỳ…
Sau khi bảng xếp hạng này được công bố, netizen xứ Trung không ngừng “ném đá” Dương Tử vì cho rằng Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh xứng đáng ngồi ở vị trí số 1 hơn cô. Trước sự phản ứng tiêu cực này, người hâm mộ của Dương Tử cũng đã tranh cãi quyết liệt và khơi mào lên một cuộc chiến giữa các fandom trên Weibo.