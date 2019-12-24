Một mực phủ nhận ‘dao kéo’ nhưng Dương Tử ‘Cá mực hầm mật’ lại để lộ hình ảnh bất thường trong quá khứ

Sao quốc tế 24/12/2019 18:22

Mạng xã hội Weibo đang lan truyền những bức ảnh quá khứ của nữ diễn viên Dương Tử và ngay lập tức trở thành chủ đề bàn tán của netizen xứ Trung.

Nhờ thành công của hàng loạt tác phẩm truyền hình, nữ diễn viên Dương Tử trở thành cái tên được chú ý nhiều nhất trong năm 2019. Tuy nhiên bên cạnh đó, Dương Tử cũng nhận về hàng loạt thị phi của showbiz. Đặc biệt, nhan sắc của nữ diễn viên liên tục trở thành đề tài bàn tán của cư dân mạng.

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Dương Tử liên tục vướng tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh: Internet

Mặc dù đã lên tiếng phủ nhận việc “dao kéo” nhưng Dương Tử vẫn bị dân mạng tìm ra bằng chứng từng phẫu thuật thẩm mỹ. Cách đây không lâu, nữ diễn viên bị phóng viên bắt gặp bí mật đến một thẩm mỹ viện từ sáng sớm tới tối mịt. Tuy sau đó, phía Dương Tử cho biết chỉ đến thẩm mỹ viện để chăm sóc da nhưng netizen vẫn “bán tín bán nghi”.

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Nữ diễn viên bị bắt gặp đến thẩm mỹ viện - Ảnh: Internet

Mới đây, mạng xã hội lại một lần nữa “dậy sóng” khi những bức ảnh cũ của nàng “Đồng niên” được đăng tải. Theo đó, blogger chia sẻ những bức ảnh này đã chỉ ra sự khác biệt ở phần mũi của Dương Tử và đặt ra nghi vấn nữ diễn viên đã can thiệp “dao kéo”.

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Ảnh quá khứ của nữ diễn viên - Ảnh: Internet
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Chiếc mũi bỗng nhiên cao và nhọn bất thường của Dương Tử - Ảnh: Internet

Ngay khi loạt ảnh này được lan truyền, cư dân mạng đã nổ ra một cuộc tranh cãi. Antifan thì cho rằng Dương Tử đã phẫu thuật thẩm mỹ, trong khi đó người hâm mộ lại tỏ ý bênh vực và cho biết cô nàng chỉ sử dụng photoshop.

Một số bình luận của netizen xứ Trung: “Nhưng nhiều người cũng cố gắng chỉnh sửa ảnh trước khi đăng trên mạng mà, Dương Tử tôi nghĩ cũng như vậy”, “Thật sự tôi cũng rất nghi ngờ về mũi của cô ấy”, “Chiếc mũi khác rõ ràng thế kia, Dương Tử định chối đến bao giờ?”…

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Từ khóa:   Dương Tử sao phẫu thuật thẩm mỹ sao Hoa ngữ

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