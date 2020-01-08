Hình ảnh trước và sau khi chỉnh sửa của Dương Tử lại trở thành đề tài gây tranh cãi trên mạng xã hội

Sao quốc tế 08/01/2020 18:16

Xuất hiện tại một sự kiện mới đây, nhan sắc của nữ diễn viên Dương Tử tiếp tục bị netizen xứ Trung đem ra “mổ xẻ” trên Weibo.

Sau thành công của hàng loạt tác phẩm truyền hình, nữ diễn viên Dương Tử nhanh chóng bật lên hàng đỉnh cấp lưu lượng. Cô liên tục được các nhà sản xuất và nhãn hàng “chọn mặt gửi vàng”. Tuy nhiên, bên cạnh đó, Dương Tử cũng phải đối mặt với những tin đồn thị phi không đáng có của làng giải trí.

Mới đây, xuất hiện tại một sự kiện, Dương Tử tiếp tục bị dân mạng “soi” nhan sắc trước và sau khi chỉnh sửa.

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Dương Tử diện trang phục cá tính đến dự sự kiện - Ảnh: Internet

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Cô được khen ngợi trẻ trung và tươi tắn - Ảnh: Internet

Theo đó, qua những bức ảnh được phía studio chỉnh sửa kỹ lưỡng, nàng “Đồng Niên” trông vô cùng trẻ trung và xinh đẹp. Tuy nhiên, với loạt ảnh chưa photoshop thì nữ diễn viên lại lộ nhiều khuyết điểm về nhan sắc. Cư dân mạng cho rằng gương mặt của Dương Tử đơ cứng và thiếu tự nhiên hơn, vóc dáng cũng không thon gọn như hình do studio đăng tải.

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Nhứng bức ảnh chưa chỉnh sửa của Dương Tử - Ảnh: Internet

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Dương Tử bị netizen chê bai nhan sắc - Ảnh: Internet

Ngay lập tức những hình ảnh này được netizen truyền tay nhau với tốc độ chóng mặt và tạo ra một cuộc tranh cãi trên Weibo. Antifan không ngừng để lại bình luận chê bai nhan sắc thật của Dương Tử. Ngược lại, người hâm mộ cho rằng hair stylist không biết chọn kiểu tóc nên đã “dìm hàng” nữ diễn viên.

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Dương Tử liên tục bị so sánh nhan sắc - Ảnh: Internet

Đây không phải là lần đầu tiên nhan sắc của nữ diễn viên “Cá mực hầm mật” trở thành đề tài thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Trước đó, Dương Tử liên tục bị các blogger dùng hình ảnh để so sánh với các nữ minh tinh khác. Bên cạnh đó, cô còn vướng tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ. Đối diện với những ồn ào này, Dương Tử luôn chọn cách giữ im lặng.

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