Sau Dương Tử, netizen xứ Trung tiếp tục 'soi' ra dấu hiệu phẫu thuật thẩm mỹ hỏng của ‘mỹ nữ 4000 năm’ Cúc Tịnh Y

Xuất hiện tại sân bay, nữ diễn viên Cúc Tịnh Y khiến fan bấn loạn với nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp nhưng lại để lộ dấu hiệu từng “dao kéo”.
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Loạt ảnh mới nhất của nữ diễn viên Cúc Tịnh Y tại sân bay đang trở thành đề tài gây tranh cãi trên mạng xã hội xứ Trung. Qua những hình ảnh chưa được chỉnh sửa, Cúc Tịnh Y xuất hiện xinh đẹp tại sân bay nhưng lại để lộ dấu hiệu phẫu thuật thẩm mỹ hỏng ở phần mũi.
Cụ thể, chiếc mũi của “mỹ nhân 4000 năm” có phần sưng to khác thường, nhất là ở phần sống mũi. Ngay lập tức, netizen cho rằng Cúc Tịnh Y đã can thiệp “dao kéo” và đây là dấu hiệu phẫu thuật thẩm mỹ hỏng: “Mũi cô ấy bị làm sao vậy trời?”, “Đây là di chứng tiêm botox à?”, “Trời ạ, sống mũi cô ấy lên tới tận trán rồi kìa”, “Hay là phần sụn nhân tạo bị đẩy lên nhỉ?”, “Tiêm botox nhiều quá”…
Được mệnh danh là “mỹ nhân 4000 năm” nhưng Cúc Tịnh Y liên tục vướng phải tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ.
Cách đây không lâu khi xuất hiện tại một sự kiện, nữ diễn viên cũng bị phát hiện mũi sưng to khác thường, cánh mũi hơi lệch và chóp mũi đỏ ửng. Khi lật lại những hình ảnh trong quá khứ, nhiều người tinh ý phát hiện ra chiếc mũi của nữ diễn viên “Tân bạch nương tử truyền kỳ” đã thay đổi rất nhiều.
Ngay khi những bằng chứng này được chia sẻ trên mạng xã hội, một số cư dân mạng không giấu được sự thất vọng về nhan sắc của Cúc Tịnh Y: “Phải chăng danh xưng “Mỹ nhân 4000 năm” không xứng đáng với cô nàng vì Cúc Tịnh Y chẳng hề đẹp tự nhiên như chúng ta vẫn nghĩ?”.
Có vẻ như sau Dương Tử, Trịnh Sảng thì Cúc Tịnh Y chính là nữ minh tinh tiếp theo bị đưa vào tầm ngắm của netizen xứ Trung.