Để lộ nhan sắc thật với ảnh chưa photoshop, Trịnh Sảng khiến fan giật mình với chiếc mũi nhọn hoắt, biến dạng

Hình ảnh mới đây của nữ diễn viên Trịnh Sảng tại một sự kiện bất ngờ gây chú ý trên mạng xã hội vì nhan sắc quá khác lạ.
- Trịnh Sảng gây hoang mang khi vội vàng bán đi kỷ vật ‘định tình’ với Trương Hằng
- Trịnh Sảng khóc nức nở trên sóng truyền hình vì bạn trai đối xử tệ
Sau nghi án phẫu thuật thẩm mỹ, nhan sắc của nữ diễn viên Trịnh Sảng bị nhận xét là lên xuống thất thường. Cách đây vài ngày, Trịnh Sảng khiến người hâm mộ bấn loạn khi xuất hiện với diện mạo xinh đẹp tại một sự kiện giải trí ở Hồ Nam.
Tuy nhiên, mới đây, nhan sắc của nữ diễn viên “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên” lại trở thành đề tài gây tranh cãi trên mạng xã hội. Cụ thể, loạt ảnh chưa qua chỉnh sửa của Trịnh Sảng bất ngờ được dân mạng lan truyền trên Weibo với tốc độ chóng mặt.
Qua những hình ảnh được chia sẻ, Trịnh Sảng để lộ gương mặt cứng đờ và phần mũi nhọn hoắt đến đáng sợ. Đặc biệt, netizen còn phát hiện đầu mũi của cô đỏ ửng như bị dị ứng. Nhiều người cho rằng Trịnh Sảng đang gặp biến chứng phẫu thuật thẩm mỹ.
Ngay lập tức, cư dân mạng không ngừng mỉa mai nhan sắc của Trịnh Sảng: “Có vẻ như cô ta chỉ xinh đẹp khi photoshop”, “Cô ấy nói không thẩm mỹ, ai tin chứ”, “Phần mũi nhìn ghê quá đi”, “Trời ơi, biến dạng thẩm mỹ đáng sợ quá”, “Trước đây đủ xinh rồi, sao phải dao kéo đến mức này”…