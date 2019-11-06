Để lộ nhan sắc thật với ảnh chưa photoshop, Trịnh Sảng khiến fan giật mình với chiếc mũi nhọn hoắt, biến dạng

Sao quốc tế 06/11/2019 16:51

Hình ảnh mới đây của nữ diễn viên Trịnh Sảng tại một sự kiện bất ngờ gây chú ý trên mạng xã hội vì nhan sắc quá khác lạ.

Sau nghi án phẫu thuật thẩm mỹ, nhan sắc của nữ diễn viên Trịnh Sảng bị nhận xét là lên xuống thất thường. Cách đây vài ngày, Trịnh Sảng khiến người hâm mộ bấn loạn khi xuất hiện với diện mạo xinh đẹp tại một sự kiện giải trí ở Hồ Nam.

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Hình ảnh xinh đẹp trước đó của Trịnh Sảng - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây, nhan sắc của nữ diễn viên “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên” lại trở thành đề tài gây tranh cãi trên mạng xã hội. Cụ thể, loạt ảnh chưa qua chỉnh sửa của Trịnh Sảng bất ngờ được dân mạng lan truyền trên Weibo với tốc độ chóng mặt.

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Nữ diễn viên Trịnh Sảng đã có mặt tại một sự kiện và nhanh chóng thu hút sự chú ý - Ảnh: Internet

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Phần mũi nhọn hoắt và đỏ ửng của Trịnh Sảng khiến dân mạng tá hỏa – Ảnh: Internet

Qua những hình ảnh được chia sẻ, Trịnh Sảng để lộ gương mặt cứng đờ và phần mũi nhọn hoắt đến đáng sợ. Đặc biệt, netizen còn phát hiện đầu mũi của cô đỏ ửng như bị dị ứng. Nhiều người cho rằng Trịnh Sảng đang gặp biến chứng phẫu thuật thẩm mỹ.

Ngay lập tức, cư dân mạng không ngừng mỉa mai nhan sắc của Trịnh Sảng: “Có vẻ như cô ta chỉ xinh đẹp khi photoshop”, “Cô ấy nói không thẩm mỹ, ai tin chứ”, “Phần mũi nhìn ghê quá đi”, “Trời ơi, biến dạng thẩm mỹ đáng sợ quá”, “Trước đây đủ xinh rồi, sao phải dao kéo đến mức này”…

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Mới đây, nữ diễn viên Trịnh Sảng đã có mặt tại một sự kiện giải trí và nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người.

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Từ khóa:   Trịnh Sảng sao hoa ngữ sao phẫu thuật thẩm mỹ

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