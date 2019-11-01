Không còn lộ biến chứng thẩm mỹ, Trịnh Sảng bỗng lột xác với ngoại hình hoàn hảo khiến antifan câm nín

Sao quốc tế 01/11/2019 10:51

Mới đây, nữ diễn viên Trịnh Sảng đã có mặt tại một sự kiện giải trí và nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người.

Từ sau khi dính nghi án phẫu thuật thẩm mỹ, nhan sắc của nữ diễn viên Trịnh Sảng luôn là đề tài gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Khoảng thời gian gần đây, nữ diễn viên liên tục trở thành tâm điểm chú ý bởi biến chứng phẫu thuật thẩm mỹ. Cụ thể, trong những bức ảnh được đăng tải, Trịnh Sảng để lộ khuôn mặt đơ cứng cùng chiếc mũi nhọn hoắt đáng sợ. Nhiều người cho rằng đây là biến chứng hậu “dao kéo”, số khác lại nghi ngờ cô nàng tiếp tục phẫu thuật thẩm mỹ.

Thậm chí, nhan sắc của Trịnh Sảng bị nhận xét là quay trở về thời kỳ thảm họa thẩm mỹ.

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Chiếc mũi nhọn đáng sợ của nữ diễn viên Trịnh Sảng - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây, Trịnh Sảng bất ngờ xuất hiện tại một sự kiện diễn ra ở Hồ Nam với diện mạo xinh đẹp xuất thần. Diện trang phục kẻ ô cá tính và thời thượng, nữ diễn viên khéo léo khoe đôi chân thon dài không tì vết. Ngay lập tức, netizen xứ Trung không tiếc lời khen ngợi nhan sắc của nàng “Bối Vy Vy”.

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Trịnh Sảng xuất hiện rạng rỡ tại sự kiện - Ảnh: Internet

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Nhan sắc ngọt ngào đốn tim fan của nữ diễn viên - Ảnh: Internet

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Đôi chân thon dài đáng ngưỡng mộ của Trịnh Sảng - Ảnh: Internet

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Nhan sắc của cô nhận được nhiều lời khen ngợi - Ảnh: Internet

Qua những hình ảnh được chia sẻ, người hâm mộ nhận xét nữ diễn viên đang tăng cân nên gương mặt có phần hồng hào và tươi trẻ hơn. Trước đây, cô từng khiến fan lo lắng khi để lộ thân hình gầy trơ xương cùng đôi chân khẳng khiu như que củi.

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Từ khóa:   Trịnh Sảng sao Hoa ngữ sao phẫu thuật thẩm mỹ

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