Mới đây, nữ diễn viên Trịnh Sảng đã có mặt tại một sự kiện giải trí và nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người.
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Từ sau khi dính nghi án phẫu thuật thẩm mỹ, nhan sắc của nữ diễn viên Trịnh Sảng luôn là đề tài gây tranh cãi trên mạng xã hội.
Khoảng thời gian gần đây, nữ diễn viên liên tục trở thành tâm điểm chú ý bởi biến chứng phẫu thuật thẩm mỹ. Cụ thể, trong những bức ảnh được đăng tải, Trịnh Sảng để lộ khuôn mặt đơ cứng cùng chiếc mũi nhọn hoắt đáng sợ. Nhiều người cho rằng đây là biến chứng hậu “dao kéo”, số khác lại nghi ngờ cô nàng tiếp tục phẫu thuật thẩm mỹ.
Thậm chí, nhan sắc của Trịnh Sảng bị nhận xét là quay trở về thời kỳ thảm họa thẩm mỹ.
Tuy nhiên, mới đây, Trịnh Sảng bất ngờ xuất hiện tại một sự kiện diễn ra ở Hồ Nam với diện mạo xinh đẹp xuất thần. Diện trang phục kẻ ô cá tính và thời thượng, nữ diễn viên khéo léo khoe đôi chân thon dài không tì vết. Ngay lập tức, netizen xứ Trung không tiếc lời khen ngợi nhan sắc của nàng “Bối Vy Vy”.
Qua những hình ảnh được chia sẻ, người hâm mộ nhận xét nữ diễn viên đang tăng cân nên gương mặt có phần hồng hào và tươi trẻ hơn. Trước đây, cô từng khiến fan lo lắng khi để lộ thân hình gầy trơ xương cùng đôi chân khẳng khiu như que củi.