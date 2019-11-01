Từ sau khi dính nghi án phẫu thuật thẩm mỹ, nhan sắc của nữ diễn viên Trịnh Sảng luôn là đề tài gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Khoảng thời gian gần đây, nữ diễn viên liên tục trở thành tâm điểm chú ý bởi biến chứng phẫu thuật thẩm mỹ. Cụ thể, trong những bức ảnh được đăng tải, Trịnh Sảng để lộ khuôn mặt đơ cứng cùng chiếc mũi nhọn hoắt đáng sợ. Nhiều người cho rằng đây là biến chứng hậu “dao kéo”, số khác lại nghi ngờ cô nàng tiếp tục phẫu thuật thẩm mỹ.