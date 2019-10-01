Bị nghi 'dao kéo', sao Hoa ngữ đã dùng vô vàn biện pháp để chứng minh sự trong sạch

Những cái tên hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ hiện nay như Angela Baby , Dương Mịch , Phạm Băng Băng… đều từng vướng phải tin đồn nhờ "dao kéo" mới có nhan sắc như hiện tại. Đáp trả những tin đồn này, các mỹ nhân Hoa ngữ có cách chứng minh riêng của mình.

Nữ diễn viên Trương Thiên Ái từng được nhiều người yêu mến bởi nhan sắc và tài năng diễn xuất. Khi vướng thông tin từng phẫu thuật nâng mũi, để chứng minh nhan sắc của mình là tự nhiên, Trương Thiên Ái đã chụp lại khoảnh khắc tự “tra tấn” chiếc mũi để dập tắt tin đồn.

Dương Mịch

Dương Mịch đăng hình lúc nhỏ để chứng minh nhan sắc của mình là tự nhiên

Dương Mịch là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong các tin đồn liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ nhưng nữ diễn viên họ Dương chưa một lần chính thức lên tiếng khẳng định hay phủ nhận. Quả thật nhan sắc của Dương Mịch từ khi vào nghề cho đến thời điểm hiện tại khác biệt quá nhiều khiến nhiều người tin rằng cô đã nhờ "dao kéo".

Đứng trước tin đồn, Dương Mịch chỉ đăng tấm hình từ khi còn bé của mình. Có thể thấy dung nhan hiện tại của Dương Mịch khá giống thời còn nhỏ. Không cần nói nhiều, chỉ cần một hành động này của Dương Mịch cũng đủ để dập tắt tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ.

Phạm Băng Băng

Nữ diễn viên Phạm Băng Băng mời một số công chứng viên đi giám định cùng mình

Nữ diễn viên Phạm Băng Băng cũng là một trong những nữ nghệ sĩ dính tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ nhiều nhất Cbiz. Trước đây từng có người nói rằng Phạm Băng Băng đã đụng "dao kéo". Ngay lập tức, người đẹp họ Phạm đã đến bệnh viện để giám định cùng một vài công chứng viên tại Bắc Kinh. Kết quả cho thấy cô không hề phẫu thuật thẩm mỹ. Từ đó về sau không còn thông tin Phạm Băng Băng phẫu thuật thẩm mỹ nữa.

Angela Baby

Nhan sắc của Angela Baby luôn là đề tài gây tranh cãi. Bà xã của Huỳnh Hiểu Minh thường xuyên dính đến tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ. Để chứng minh nhan sắc của mình là tự nhiên, Angela Baby đã đến bệnh viện để giám định nhan sắc. Thế nhưng, dù bác sĩ khẳng định vẻ đẹp của cô là tự nhiên nhưng vẫn không thể dẹp yên được dư luận.

Angela Baby cũng đi giám định nhưng vẫn không thể dập tắt sự hoài nghi của dư luận

Sau đó bà xã của Huỳnh Hiểu Minh đã chọn cách kẹp vào mặt để chứng minh nhan sắc của mình là tự nhiên

Có thể sau lần này, nhiều người đã tin rằng Angela Baby sở hữu nét đẹp tự nhiên

Sau đó, để chứng minh mình không phẫu thuật thẩm mỹ, Angela Baby dùng 8 cái kẹp để kẹp các điểm nhạy cảm trên mặt rồi cùng lúc rứt mạnh ra. Nhiều người cho rằng hành động này của bà xã Huỳnh Hiểu Minh đủ để chứng minh nhan sắc của cô là tự nhiên.