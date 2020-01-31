‘Trạm kế tiếp là hạnh phúc’ tạo cơn sốt đầu năm, Tống Uy Long sẽ vươn lên hàng đỉnh lưu như Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác?

Dự án truyền hình ‘Trạm kế tiếp là hạnh phúc’ đang được khán giả vô cùng yêu thích – Ảnh: Internet

Sau vài tập phát sóng, bộ phim truyền hình “ Trạm kế tiếp là hạnh phúc ” do Tống Uy Long và Tống Thiến đóng chính đang thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Nội dung phim kể về mối tình chị em đầy ngọt ngào giữa Hạ Phồn Tinh (Tống Thiến) và cậu thực tập sinh Nguyên Tống (Tống Uy Long).

Dù cốt truyện được nhận xét là không quá mới lạ nhưng ngoại hình và diễn xuất cực ngọt của Tống Uy Long lại khiến khán giả đổ gục. Bên cạnh đó, những phân cảnh tình cảm đầy táo bạo của Tống Thiến và Tống Uy Long trong phim cũng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của netizen xứ Trung.

Những phân cảnh 'ngọt sâu răng' trong phim của nam nữ chính - Ảnh: Internet

Ngay khi “Trạm kế tiếp là hạnh phúc” tạo cơn sốt đầu năm 2020, Tống Uy Long trở thành cái tên được dân mạng thi nhau tìm kiếm trên mạng xã hội. Mức độ phổ biến của bộ phim cũng vì vậy mà tăng cao. Thậm chí, chỉ số tìm kiếm trên mạng của Tống Uy Long đã hoàn toàn vượt mặt hai nam diễn viên là Lý Hiện và Vương Nhất Bác. Hiện tại, nam diễn viên đang theo sát Tiêu Chiến.

Ảnh: Internet

Nhiều người cho rằng, vì bộ phim đang trong quá trình phát sóng nên tốc độ tìm kiếm sẽ ngày càng tăng cao. Theo đà phát triển này, Tống Uy Long sẽ nhanh chóng vượt mặt Tiêu Chiến và trở thành đỉnh cấp lưu lượng trong năm nay.

Được biết, “Trạm kế tiếp là hạnh phúc” đang nhận được số điểm đánh giá khá cao trên Douban với 7,6 điểm, trong đó có đến 68% đánh giá 4 sao và 5 sao.

Điểm Douban của phim - Ảnh: Internet

Một số bình luận của khán giả xứ Trung:

- Phim rất hay, bộ phim ngọt ngào nhất mình từng xem trong 20 năm trở lại đây.

- Phim hay lắm, hi vọng phần sau không làm mình thất vọng.

- Trời ơi, chuyện tình ngọt ngào như thế này có thực sự tồn tại không vậy?

- Một bộ phim tình cảm hài hước nhẹ nhàng đáng để xem.