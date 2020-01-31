‘Trạm kế tiếp là hạnh phúc’ tạo cơn sốt đầu năm, Tống Uy Long sẽ vươn lên hàng đỉnh lưu như Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác?

Sao quốc tế 31/01/2020 06:00

Những ngày gần đây, cái tên Tống Uy Long bất ngờ trở thành chủ đề được netizen bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội.

Sau vài tập phát sóng, bộ phim truyền hình “Trạm kế tiếp là hạnh phúc” do Tống Uy LongTống Thiến đóng chính đang thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Nội dung phim kể về mối tình chị em đầy ngọt ngào giữa Hạ Phồn Tinh (Tống Thiến) và cậu thực tập sinh Nguyên Tống (Tống Uy Long).

tong uy long 1

Dự án truyền hình ‘Trạm kế tiếp là hạnh phúc’ đang được khán giả vô cùng yêu thích – Ảnh: Internet

Dù cốt truyện được nhận xét là không quá mới lạ nhưng ngoại hình và diễn xuất cực ngọt của Tống Uy Long lại khiến khán giả đổ gục. Bên cạnh đó, những phân cảnh tình cảm đầy táo bạo của Tống Thiến và Tống Uy Long trong phim cũng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của netizen xứ Trung.

tong uy long 2tong uy long 3

tong uy long 4
Những phân cảnh 'ngọt sâu răng' trong phim của nam nữ chính - Ảnh: Internet

Ngay khi “Trạm kế tiếp là hạnh phúc” tạo cơn sốt đầu năm 2020, Tống Uy Long trở thành cái tên được dân mạng thi nhau tìm kiếm trên mạng xã hội. Mức độ phổ biến của bộ phim cũng vì vậy mà tăng cao. Thậm chí, chỉ số tìm kiếm trên mạng của Tống Uy Long đã hoàn toàn vượt mặt hai nam diễn viên là Lý Hiện và Vương Nhất Bác. Hiện tại, nam diễn viên đang theo sát Tiêu Chiến.

tong uy long 5

Chỉ số tìm kiếm của Tống Uy Long (màu vàng) đã vượt qua Vương Nhất Bác (màu xanh biển) và theo sát Tiêu Chiến (màu xanh lá) - Ảnh: Internet

Nhiều người cho rằng, vì bộ phim đang trong quá trình phát sóng nên tốc độ tìm kiếm sẽ ngày càng tăng cao. Theo đà phát triển này, Tống Uy Long sẽ nhanh chóng vượt mặt Tiêu Chiến và trở thành đỉnh cấp lưu lượng trong năm nay.

Được biết, “Trạm kế tiếp là hạnh phúc” đang nhận được số điểm đánh giá khá cao trên Douban với 7,6 điểm, trong đó có đến 68% đánh giá 4 sao và 5 sao.

tong uy long 6
Điểm Douban của phim - Ảnh: Internet

Một số bình luận của khán giả xứ Trung:

- Phim rất hay, bộ phim ngọt ngào nhất mình từng xem trong 20 năm trở lại đây.

- Phim hay lắm, hi vọng phần sau không làm mình thất vọng.

- Trời ơi, chuyện tình ngọt ngào như thế này có thực sự tồn tại không vậy?

- Một bộ phim tình cảm hài hước nhẹ nhàng đáng để xem.

Cực soái khí trên bìa tạp chí khiến fan bấn loạn nhưng mỹ nam Tiêu Chiến lại bị nhân vật có tiếng này của Cbiz ‘cà khịa’

Cực soái khí trên bìa tạp chí khiến fan bấn loạn nhưng mỹ nam Tiêu Chiến lại bị nhân vật có tiếng này của Cbiz ‘cà khịa’

Người hâm mộ nam diễn viên Tiêu Chiến đang vô cùng tức giận khi Lưu Tín Đạt – nhà văn nổi tiếng xứ Trung buông lời chê bai thần tượng của họ.

Xem thêm
Từ khóa:   Trạm kế tiếp là hạnh phúc Tống Thiến Tống Uy Long

TIN LIÊN QUAN

Cực soái khí trên bìa tạp chí khiến fan bấn loạn nhưng mỹ nam Tiêu Chiến lại bị nhân vật có tiếng này của Cbiz ‘cà khịa’

Cực soái khí trên bìa tạp chí khiến fan bấn loạn nhưng mỹ nam Tiêu Chiến lại bị nhân vật có tiếng này của Cbiz ‘cà khịa’

Bảng xếp hạng thế lực sao Hoa ngữ: Tiêu Chiến giữ vững phong độ với vị trí đầu bảng, Dương Tử tăng liền 6 hạng

Bảng xếp hạng thế lực sao Hoa ngữ: Tiêu Chiến giữ vững phong độ với vị trí đầu bảng, Dương Tử tăng liền 6 hạng

Rộ tin đồn Dương Tử yêu cầu tăng cảnh thân mật với mỹ nam ‘Trần tình lệnh’ Tiêu Chiến trong phim mới

Rộ tin đồn Dương Tử yêu cầu tăng cảnh thân mật với mỹ nam ‘Trần tình lệnh’ Tiêu Chiến trong phim mới

Loạt ảnh chưa chỉnh sửa tại Toutiao Awards: Tiêu Chiến hốc hác, Địch Lệ Nhiệt Ba kém sắc với da sần sùi

Loạt ảnh chưa chỉnh sửa tại Toutiao Awards: Tiêu Chiến hốc hác, Địch Lệ Nhiệt Ba kém sắc với da sần sùi

Dương Tử gửi lời chúc mừng năm mới đến fan nhưng sao lại giống với tiêu chuẩn chọn người yêu của Tiêu Chiến thế này

Dương Tử gửi lời chúc mừng năm mới đến fan nhưng sao lại giống với tiêu chuẩn chọn người yêu của Tiêu Chiến thế này

BXH giá trị thương mại sao Hoa ngữ 2019: Tiêu Chiến vụt mất vị trí đầu bảng, bất ngờ với thứ hạng của Vương Nhất Bác

BXH giá trị thương mại sao Hoa ngữ 2019: Tiêu Chiến vụt mất vị trí đầu bảng, bất ngờ với thứ hạng của Vương Nhất Bác

TIN MỚI NHẤT

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 3 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 5 giờ 10 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 10 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 10 giờ 25 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 10 giờ 40 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới