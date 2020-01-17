Cực soái khí trên bìa tạp chí khiến fan bấn loạn nhưng mỹ nam Tiêu Chiến lại bị nhân vật có tiếng này của Cbiz ‘cà khịa’

Sao quốc tế 17/01/2020 15:05

Người hâm mộ nam diễn viên Tiêu Chiến đang vô cùng tức giận khi Lưu Tín Đạt – nhà văn nổi tiếng xứ Trung buông lời chê bai thần tượng của họ.

Mới đây, mỹ nam “Trần tình lệnh” - nam diễn viên Tiêu Chiến đã góp mặt trên trang bìa tạp chí thời trang danh tiếng VOGUE ME số tháng 2. Tạo hình nhân vật đầy mới lạ và cực điển trai của Tiêu Chiến khiến fan không ngừng bấn loạn.

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Tiêu Chiến xuất hiện trên trang bìa tạp chí thời trang VOGUE ME – Ảnh: Internet

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Trong ảnh, Tiêu Chiến mang mắt kính, tóc để rối tự nhiên, ánh mắt sắc bén đầy mị lực và quyến rũ – Ảnh: Internet

Trên Weibo, loạt ảnh tạp chí của Tiêu Chiến được VOGUE ME đăng tải kèm dòng chú thích: "Dưới ống kính, ngũ quan của Tiêu Chiến được phóng đại vô cùng tinh xảo. Đôi mắt ánh lên nét cười ấm áp ngày xưa, nay đổi thành một cái cau mày, phát ra tia lạnh lùng. Ở anh ấy, tồn tại thật nhiều khả năng".

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Được biết, nhiếp ảnh gia nổi tiếng Mai Viễn Quý chính là người thực hiện bộ ảnh này cho mỹ nam ‘Trần tình lệnh’ – Ảnh: Internet

Ngay khi những hình ảnh này được chia sẻ, netizen xứ Trung không ngừng ca tụng vẻ đẹp của Tiêu Chiến. Tuy nhiên, nam diễn viên lại vấp phải sự chê bai của Lưu Tín Đạt – nhà văn thuộc hiệp hội tác giả Trung Quốc: “Tiêu Chiến, năm mới rồi sao mặt cậu lại khổ sở vậy chứ?”. Đây không phải lần đầu tiên nhà văn này lên tiếng mỉa mai Tiêu Chiến và khiến fan của nam diễn viên tức giận.

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Lưu Tín Đạt 'cà khịa' Tiêu Chiến trên Weibo - Ảnh: Internet

Năm 2015, Tiêu Chiến bước chân vào làng giải trí với vai trò ca sĩ. Sau đó, anh chàng lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh nhưng không gây được nhiều ấn tượng với khán giả. Chỉ sau khi “Trần tình lệnh” thành công vang dội, Tiêu Chiến mới thực sự vươn lên hàng đỉnh cấp lưu lượng.

Hiện tại, nam diễn viên là “con cưng” của các nhà sản xuất và nhãn hàng. Ngoại trừ đóng phim, tham gia sự kiện… Tiêu Chiến còn đại diện cho hàng loạt thương hiệu nổi tiếng. Có thể nói, tài nguyên của nam diễn viên vô cùng dồi dào.

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Từ khóa:   Tiêu Chiến sao Hoa ngữ Trần tình lệnh

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