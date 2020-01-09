Loạt ảnh chưa chỉnh sửa tại Toutiao Awards: Tiêu Chiến hốc hác, Địch Lệ Nhiệt Ba kém sắc với da sần sùi

Sao quốc tế 09/01/2020 17:09

Cư dân mạng xứ Trung đang thi nhau bàn tán về nhan sắc thật của dàn sao Hoa ngữ qua loạt ảnh chưa chỉnh sửa tại sự kiện Toutiao Awards.

Tối qua (8/1), dàn sao Hoa ngữ đình đám đã có mặt tại lễ trao giải Toutiao Awards và nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới truyền thông cũng như người hâm mộ.

Thảm đỏ sự kiện biến thành đêm hội khoe sắc của các tên tuổi hot nhất nhì Cbiz: Tiêu Chiến, Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba, Âu Dương Na Na, Lý Hiện, Quan Hiểu Đồng, Đồng Lệ Á...

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Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet
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Quan Hiểu Đồng - Ảnh: Internet
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Tống Thiến - Ảnh: Internet
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Âu Dương Na Na - Ảnh: Internet
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Tiêu Chiến - Ảnh: Internet
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Lý Hiện - Ảnh: Internet
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Dàn mỹ nam, mỹ nữ Hoa ngữ tranh nhau khoe vẻ đẹp gợi cảm trên thảm đỏ - Ảnh: Internet

Bên cạnh những hình ảnh lung linh đã qua chỉnh sửa, trang Today’s Headline đã tung loạt ảnh chưa photoshop lên mạng xã hội, bóc trần nhan sắc thật của hàng loạt ngôi sao nổi tiếng.

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Tiêu Chiến có phần hốc hác và kém sắc hơn tại sự kiện này. Bên cạnh đó, kiểu tóc của mỹ nam ‘Trần tình lệnh’ cũng bị cho là ‘dìm hàng’ nhan sắc – Ảnh: Internet

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Hình ảnh chưa qua photoshop của nữ diễn viên Quan Hiểu Đồng nhận được nhiều lời khen ngợi từ netizen xứ Trung. Cô sở hữu làn da trắng sáng không tì vết cùng khuôn mặt thanh tú – Ảnh: Internet

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Sau vai diễn Hàn Thương Ngôn trong “Cá mực hầm mật”, Lý Hiện nhanh chóng bật lên hàng đỉnh cấp lưu lượng. Vẻ ngoài nam tính và điển trai của anh qua ảnh chưa chỉnh sửa cũng được khán giả khen ngợi không ngớt – Ảnh: Internet

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‘Mỹ nhân Tân Cương’ Địch Lệ Nhiệt Ba gây ấn tượng với vẻ đẹp sắc sảo nhưng lại lộ khuyết điểm làn da sần sùi, kém mịn màng. Người hâm mộ cho rằng vì lịch trình làm việc bận rộn nên nữ diễn viên có phần thiếu sức sống – Ảnh: Internet

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Trái ngược với Địch Lệ Nhiệt Na, nữ diễn viên Tống Thiến lại khiến nhiều người ghen tỵ với làn da mịn màng dù đã bước sang tuổi 32 – Ảnh: Internet

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Không sở hữu nhan sắc quá nổi bật tại sự kiện Toutiao Awards nhưng Lý Thấm lại ghi điểm nhờ vẻ ngoài thân thiện và nụ cười rạng rỡ - Ảnh: Internet

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Dù sở hữu khuôn mặt xinh đẹp nhưng Đồng Lệ Á lại bị netizen chê bai vì lộ dấu hiệu lão hóa và già đi trông thấy. Có vẻ như sau biến cố hôn nhân, nữ diễn viên đã trải qua khoảng thời gian khó khăn – Ảnh: Internet

Đối với những hình ảnh chưa được chỉnh sửa kỹ lưỡng, dàn sao Hoa ngữ có phần kém sắc hơn. Tuy nhiên, vẻ ngoài của họ không gây ra sự thất vọng quá lớn đối với khán giả.

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Từ khóa:   Tiêu Chiến Địch Lệ Nhiệt Ba Lý Hiện

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