Loạt ảnh chưa chỉnh sửa tại Toutiao Awards: Tiêu Chiến hốc hác, Địch Lệ Nhiệt Ba kém sắc với da sần sùi

Cư dân mạng xứ Trung đang thi nhau bàn tán về nhan sắc thật của dàn sao Hoa ngữ qua loạt ảnh chưa chỉnh sửa tại sự kiện Toutiao Awards.
Tối qua (8/1), dàn sao Hoa ngữ đình đám đã có mặt tại lễ trao giải Toutiao Awards và nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới truyền thông cũng như người hâm mộ.
Thảm đỏ sự kiện biến thành đêm hội khoe sắc của các tên tuổi hot nhất nhì Cbiz: Tiêu Chiến, Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba, Âu Dương Na Na, Lý Hiện, Quan Hiểu Đồng, Đồng Lệ Á...
Đối với những hình ảnh chưa được chỉnh sửa kỹ lưỡng, dàn sao Hoa ngữ có phần kém sắc hơn. Tuy nhiên, vẻ ngoài của họ không gây ra sự thất vọng quá lớn đối với khán giả.
Dường như drama của đoàn phim ‘Hữu Phỉ’ vẫn chưa kết thúc khi có thông tin cho rằng nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh đòi tăng cát-sê.
https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/loat-anh-chua-chinh-sua-tai-toutiao-awards-tieu-chien-hoc-hac-dich-le-nhiet-ba-kem-sac-voi-da-san-sui-348431.html