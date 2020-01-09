Loạt ảnh chưa chỉnh sửa tại Toutiao Awards: Tiêu Chiến hốc hác, Địch Lệ Nhiệt Ba kém sắc với da sần sùi

Tối qua (8/1), dàn sao Hoa ngữ đình đám đã có mặt tại lễ trao giải Toutiao Awards và nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới truyền thông cũng như người hâm mộ.

Thảm đỏ sự kiện biến thành đêm hội khoe sắc của các tên tuổi hot nhất nhì Cbiz: Tiêu Chiến, Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba, Âu Dương Na Na, Lý Hiện, Quan Hiểu Đồng, Đồng Lệ Á...