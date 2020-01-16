Bảng xếp hạng thế lực sao Hoa ngữ: Tiêu Chiến giữ vững phong độ với vị trí đầu bảng, Dương Tử tăng liền 6 hạng

Sao quốc tế 16/01/2020 18:10

Mới đây, truyền thông đã công bố bảng xếp hạng thế lực sao Hoa ngữ tuần 2 tháng 1 và nhận được sự đồng tình của netizen xứ Trung.

Đều đặn mỗi tuần, thứ tự xếp hạng của “Bảng thế lực sao Hoa ngữ” sẽ được công bố đến người hâm mộ. Theo đó, ở tuần thứ 2 tháng 1 khu vực Đại lục, mỹ nam “Trần tình lệnh” Tiêu Chiến tiếp tục giữ vững vị trí quán quân.

sao hoa ngu 1
Bảng xếp hạng thế lực sao Hoa ngữ khu vực Đại lục - Ảnh: Internet

Có thể nói, thành công của bộ phim “Trần tình lệnh” đã giúp Tiêu Chiến vươn lên hàng đỉnh cấp lưu lượng. Nam diễn viên liên tục đứng đầu các bảng xếp hạng, được các nhà sản xuất và hàng loạt nhãn hàng chú ý.

sao hoa ngu 2
Tiêu Chiến giữ vị trí đầu bảng - Ảnh: Internet

Tiếp đến, Vương Nhất Bác của “Trần tình lệnh” cũng giành được thứ hạng cao khi xếp ở vị trí thứ 2. Hiện tại, nam diễn viên đang ghi hình cho bộ phim truyền hình “Hữu phỉ” hợp tác cùng đàn chị Triệu Lệ Dĩnh. Dự án này của cặp đôi đang nhận được nhiều kỳ vọng của khán giả.

sao hoa ngu 3
Vương Nhất Bác cũng không kém cạnh khi dừng chân ở vị trí thứ 2 - Ảnh: Internet

Giành được vị trí thứ 3 ở bảng xếp hạng này là Thái Từ Khôn. Sau khi tham gia chương trình “Idol Producer”, Thái Từ Khôn nhanh chóng trở thành cái tên đình đám của làng giải trí Hoa ngữ.

sao hoa ngu 4
Mỹ nam Thái Từ Khôn đứng ở vị trí thứ 3 - Ảnh: Internet

Các thứ hạng tiếp theo của “Bảng thế lực sao Hoa ngữ” tuần 2 tháng 1 lần lượt là Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ, Lý Hiện, Dương Tử, Vương Nguyên, Trương Vân Lôi, Lộc Hàm.

Có thể thấy, Dương Tử chính là sao nữ duy nhất góp mặt trong bảng xếp hạng này. So với tuần trước, nữ diễn viên “Cá mực hầm mật” tăng liền 6 hạng. Năm 2019 được xem là một năm đầy bứt phá của người đẹp. Người hâm mộ hy vọng cô nàng sẽ thành công hơn trong năm 2020.

sao hoa ngu 5
Dương Tử được dự đoán sẽ tiếp tục làm nên chuyện trong năm mới - Ảnh: Internet

Sau khi công bố, bảng xếp hạng trên được đánh giá là khá hợp lý và không ngoài dự đoán của khán giả.

Rộ tin đồn Dương Tử yêu cầu tăng cảnh thân mật với mỹ nam ‘Trần tình lệnh’ Tiêu Chiến trong phim mới

Rộ tin đồn Dương Tử yêu cầu tăng cảnh thân mật với mỹ nam ‘Trần tình lệnh’ Tiêu Chiến trong phim mới

Mạng xã hội xứ Trung đang xôn xao trước tin đồn nữ diễn viên Dương Tử lợi dụng mối quan hệ với đạo diễn để tăng thêm cảnh thân mật trong phim mới với Tiêu Chiến.

Xem thêm
Từ khóa:   Tiêu Chiến Dương Tử Triệu Lệ Dĩnh

TIN LIÊN QUAN

Rộ tin đồn Dương Tử yêu cầu tăng cảnh thân mật với mỹ nam ‘Trần tình lệnh’ Tiêu Chiến trong phim mới

Rộ tin đồn Dương Tử yêu cầu tăng cảnh thân mật với mỹ nam ‘Trần tình lệnh’ Tiêu Chiến trong phim mới

Loạt ảnh chưa chỉnh sửa tại Toutiao Awards: Tiêu Chiến hốc hác, Địch Lệ Nhiệt Ba kém sắc với da sần sùi

Loạt ảnh chưa chỉnh sửa tại Toutiao Awards: Tiêu Chiến hốc hác, Địch Lệ Nhiệt Ba kém sắc với da sần sùi

Dương Tử gửi lời chúc mừng năm mới đến fan nhưng sao lại giống với tiêu chuẩn chọn người yêu của Tiêu Chiến thế này

Dương Tử gửi lời chúc mừng năm mới đến fan nhưng sao lại giống với tiêu chuẩn chọn người yêu của Tiêu Chiến thế này

BXH giá trị thương mại sao Hoa ngữ 2019: Tiêu Chiến vụt mất vị trí đầu bảng, bất ngờ với thứ hạng của Vương Nhất Bác

BXH giá trị thương mại sao Hoa ngữ 2019: Tiêu Chiến vụt mất vị trí đầu bảng, bất ngờ với thứ hạng của Vương Nhất Bác

Mỹ nam ‘Trần tình lệnh’ - Tiêu Chiến hết bị dân mạng chê vũ đạo kém cỏi lại vấp phải nghi ngờ về khả năng diễn xuất

Mỹ nam ‘Trần tình lệnh’ - Tiêu Chiến hết bị dân mạng chê vũ đạo kém cỏi lại vấp phải nghi ngờ về khả năng diễn xuất

Sao châu Á ngày đầu năm: BLACKPINK gây ‘trụy tim’ với nhan sắc không tì vết, Tiêu Chiến soái khí gửi lời chúc đến fan

Sao châu Á ngày đầu năm: BLACKPINK gây ‘trụy tim’ với nhan sắc không tì vết, Tiêu Chiến soái khí gửi lời chúc đến fan

TIN MỚI NHẤT

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 1 giờ 19 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 1 giờ 53 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 4 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 19 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 6 giờ 19 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới