Bảng xếp hạng thế lực sao Hoa ngữ: Tiêu Chiến giữ vững phong độ với vị trí đầu bảng, Dương Tử tăng liền 6 hạng

Mới đây, truyền thông đã công bố bảng xếp hạng thế lực sao Hoa ngữ tuần 2 tháng 1 và nhận được sự đồng tình của netizen xứ Trung.

Đều đặn mỗi tuần, thứ tự xếp hạng của “Bảng thế lực sao Hoa ngữ” sẽ được công bố đến người hâm mộ. Theo đó, ở tuần thứ 2 tháng 1 khu vực Đại lục, mỹ nam “Trần tình lệnh” Tiêu Chiến tiếp tục giữ vững vị trí quán quân. Bảng xếp hạng thế lực sao Hoa ngữ khu vực Đại lục - Ảnh: Internet Có thể nói, thành công của bộ phim “Trần tình lệnh” đã giúp Tiêu Chiến vươn lên hàng đỉnh cấp lưu lượng. Nam diễn viên liên tục đứng đầu các bảng xếp hạng, được các nhà sản xuất và hàng loạt nhãn hàng chú ý.

Tiêu Chiến giữ vị trí đầu bảng - Ảnh: Internet Tiếp đến, Vương Nhất Bác của “Trần tình lệnh” cũng giành được thứ hạng cao khi xếp ở vị trí thứ 2. Hiện tại, nam diễn viên đang ghi hình cho bộ phim truyền hình “Hữu phỉ” hợp tác cùng đàn chị Triệu Lệ Dĩnh. Dự án này của cặp đôi đang nhận được nhiều kỳ vọng của khán giả. Vương Nhất Bác cũng không kém cạnh khi dừng chân ở vị trí thứ 2 - Ảnh: Internet Giành được vị trí thứ 3 ở bảng xếp hạng này là Thái Từ Khôn. Sau khi tham gia chương trình “Idol Producer”, Thái Từ Khôn nhanh chóng trở thành cái tên đình đám của làng giải trí Hoa ngữ.

Mỹ nam Thái Từ Khôn đứng ở vị trí thứ 3 - Ảnh: Internet Các thứ hạng tiếp theo của “Bảng thế lực sao Hoa ngữ” tuần 2 tháng 1 lần lượt là Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ, Lý Hiện, Dương Tử, Vương Nguyên, Trương Vân Lôi, Lộc Hàm. Có thể thấy, Dương Tử chính là sao nữ duy nhất góp mặt trong bảng xếp hạng này. So với tuần trước, nữ diễn viên “Cá mực hầm mật” tăng liền 6 hạng. Năm 2019 được xem là một năm đầy bứt phá của người đẹp. Người hâm mộ hy vọng cô nàng sẽ thành công hơn trong năm 2020. Dương Tử được dự đoán sẽ tiếp tục làm nên chuyện trong năm mới - Ảnh: Internet Sau khi công bố, bảng xếp hạng trên được đánh giá là khá hợp lý và không ngoài dự đoán của khán giả.

Rộ tin đồn Dương Tử yêu cầu tăng cảnh thân mật với mỹ nam ‘Trần tình lệnh’ Tiêu Chiến trong phim mới Mạng xã hội xứ Trung đang xôn xao trước tin đồn nữ diễn viên Dương Tử lợi dụng mối quan hệ với đạo diễn để tăng thêm cảnh thân mật trong phim mới với Tiêu Chiến.

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