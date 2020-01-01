Sao châu Á ngày đầu năm: BLACKPINK gây ‘trụy tim’ với nhan sắc không tì vết, Tiêu Chiến soái khí gửi lời chúc đến fan

Nhân dịp đầu năm mới, loạt sao châu Á đình đám như BLACKPINK, TWICE, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Trịnh Sảng… đồng loạt gửi lời chúc đến người hâm mộ trên trang cá nhân. Bên cạnh đó, một số nghệ sĩ lại bắt đầu lịch trình làm việc ngay từ ngày đầu năm 2020.

Tiêu Chiến cập nhật Weibo: ‘2019 thần kỳ! Năm mới vui vẻ! 2020 xông lên!’ – Ảnh: Internet