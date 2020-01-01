Sao châu Á ngày đầu năm: BLACKPINK gây ‘trụy tim’ với nhan sắc không tì vết, Tiêu Chiến soái khí gửi lời chúc đến fan

Nhân dịp đầu năm mới, loạt
sao châu Á đình đám như BLACKPINK, TWICE, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Trịnh Sảng… đồng loạt gửi lời chúc đến người hâm mộ trên trang cá nhân. Bên cạnh đó, một số nghệ sĩ lại bắt đầu lịch trình làm việc ngay từ ngày đầu năm 2020.
Tiêu Chiến cập nhật Weibo: ‘2019 thần kỳ! Năm mới vui vẻ! 2020 xông lên!’ – Ảnh: Internet
Cúc Tịnh Y khiến người hâm mộ ngẩn ngơ trước loạt ảnh selfie cực xinh đẹp – Ảnh: Internet
Nữ diễn viên Lưu Thi Thi khoe nhan sắc ngọt ngào cùng lời chúc năm 2020 thuận lợi – Ảnh: Internet
Lý Hiện ‘Cá mực hầm mật’ chiêu đãi người hâm mộ với loạt ảnh bìa tạp chí ngày đầu năm - Ảnh: Internet
TWICE đăng video chúc mừng năm mới ngay trên trang Instagram – Ảnh: IG
Lisa (BLACKPINK) khoe nhan sắc đỉnh cao cùng lời nhắn đến fan: ‘Chúc mừng năm mới’ bằng 3 thứ tiếng: Anh, Thái, Hàn – Ảnh: IG
Rosé xinh đẹp và ngọt ngào với bài chia sẻ: ‘Không thể tin nổi chúng ta sắp tiễn biệt một năm nữa. Thời gian trôi qua thật nhanh khi chúng ta có nhiều niềm vui. Cảm ơn năm 2019 vì đã trở nên đặc biệt với tôi’ – Ảnh: IG
Mỹ nhân BLACKPINK - Jisoo tạm biệt năm cũ và chào mừng năm mới – Ảnh: IG
Jennie khiến netizen đổ rạp trước bộ ảnh cực thần thái cùng cún cưng – Ảnh: IG
Cha Eun Woo (ASTRO) đăng ảnh trên Instagram chúc mừng năm mới – Ảnh: IG
Suho (EXO) cập nhật hình ảnh cả nhóm kèm lời chúc đến fandom: ‘Năm mới vui vẻ EXO-L. WE ARE ONE. Mãi mãi yêu thương nhau nhé!’ – Ảnh: IG
Trên đây là những thông tin mới nhất về sao châu Á trong năm 2020. Đừng quên theo dõi Phụ nữ và Gia đình để cập nhật thêm hàng loạt sự kiện thú vị khác của showbiz nhé!
https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sao-chau-a-ngay-dau-nam-blackpink-gay-truy-tim-voi-nhan-sac-khong-ti-vet-tieu-chien-soai-khi-gui-loi-chuc-den-fan-347819.html