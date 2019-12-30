Xứng danh nam thần trong truyền thuyết, Tiêu Chiến chỉ vừa đi vừa đọc kịch bản vẫn đẹp đến nao lòng khiến fan ‘rụng tim’

Loạt ảnh hậu trường mới nhất của nam diễn viên Tiêu Chiến trong “Đấu la đại lục” đang khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên vì quá điển trai.
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Sau khi hoàn thành bộ phim “Quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn” cùng với Dương Tử, nam diễn viên Tiêu Chiến tiếp tục tham gia dự án “Đấu la đại lục” kết hợp cùng Ngô Tuyên Nghi. Theo đó, Tiêu Chiến sẽ đảm nhận vai nam chính Đường Tam, còn Ngô Tuyên Nghi vào vai Tiểu Vũ.
Mới đây, loạt hậu trường của mỹ nam “Trần tình lệnh” trên phim trường “Đấu la đại lục” đang khiến netizen xứ Trung bấn loạn vì quá xuất sắc. Qua những hình ảnh được chia sẻ, Tiêu Chiến xuất hiện với bộ trang phục cổ trang màu trắng, tay cầm theo cuốn kịch bản bước đi đầy thần thái.
Loạt khoảnh khắc này của nam diễn viên khiến người hâm mộ ví như nam thần bước ra từ trong truyền thuyết.
Một số bình luận của cư dân mạng trên Weibo: “Mỹ nam trong truyền thuyết là có thật các tỷ ạ”, “Thứ lỗi cho ta quá kinh động trước vẻ đẹp này”, “Tiêu Chiến khiến tôi nhất định phải xem bộ phim này”, “Tạo hình soái quá”, “Vẻ đẹp của Tiêu Chiến quả thật không thể đùa”…
Trước đó, tổ chế tác của phim đã đăng tải poster của hai diễn viên chính và nhận về phản hồi khá tốt từ người hâm mộ. Sự kết hợp của Tiêu Chiến và Ngô Tuyên Nghi đang rất được khán giả mong chờ.
“Đấu la đại lục” được chuyển thể từ tiểu thuyết huyền huyễn cổ trang cùng tên của Đường Gia Tam Thiếu. Câu chuyện kể về quá trình trưởng thành của Đường Tam và mối tình của anh với Tiểu Vũ.