Kỷ niệm 5 năm kết hôn, vợ chồng mỹ nhân Marian Rivera khoe loạt khoảnh khắc cực ngọt nhưng gây chú ý nhất là bức ảnh cuối

Sao quốc tế 31/12/2019 16:54

Sau 5 năm kết hôn, hạnh phúc viên mãn của cặp vợ chồng nổi tiếng nhất Philippines – nữ diễn viên Marian Rivera và ông xã Dingdong Dantes luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Ngày 30/12 vừa qua là kỷ niệm 5 năm ngày cưới của cặp vợ chồng diễn viên Marian RiveraDingdong Dantes. Trên trang Instagram cá nhân, cặp đôi khiến người hâm mộ vô cùng thích thú khi đăng tải loạt khoảnh khắc cực tình tứ bên nhau.

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Để kỷ niệm 5 năm ngày cưới, cặp đôi vàng của làng giải trí Philippines đăng tải lên trang cá nhân loạt ảnh siêu lãng mạn – Ảnh: IG

Trong ngày đặc biệt này, “mỹ nhân đẹp nhất Philippines” nhắn nhủ đến ông xã: “Anh là sức mạnh, niềm vui, cuộc sống và là tất cả của em! Cảm ơn vì tất cả những gì thuộc về anh! Mừng kỷ niệm nhé. Mahal” (Mahal có nghĩa là “Em yêu anh” trong tiếng Philippines).

Trước đó, nam diễn viên Dingdong cũng chia sẻ trên trang cá nhân: “Miễn là chúng ta luôn bên cạnh nhau, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua bất cứ cơn bão nào. Anh rất hạnh phúc khi được cùng em ‘vào sinh ra tử’ trong suốt 5 năm qua, tình yêu của anh”.

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Cả hai luôn thoải mái thể hiện tình cảm trước công chúng - Ảnh: IG

Có thể thấy sau nhiều năm bên nhau, cặp đôi vẫn dành cho nhau tình cảm mặn nồng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Thế nhưng, điều làm khán giả thích thú nhất lại chính là bức ảnh hậu trường cực lầy lội của Marian và Dingdong. Theo đó, khoảnh khắc Dingdong trợn mắt méo mồm khi bế bà xã Marian khiến ai nấy đều phải bật cười.

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Khoảnh khắc hài hước này của vợ chồng Marian còn gây phấn khích hơn cả những hình ảnh lãng mạn trước đó – Ảnh: IG

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Gia đình đáng ngưỡng mộ của 'mỹ nhân đẹp nhất Philippines' - Ảnh: IG

Năm 2007, Dingdong Dantes và Marian Rivera nảy sinh tình cảm khi hợp tác cùng nhau trong dự án truyền hình “Vũ điệu hoang dã”. Cặp đôi chính thức kết hôn năm 2014 và hiện tại đang có một tổ ấm nhỏ hạnh phúc bên 2 thiên thần nhí cực đáng yêu.

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Mới đây, gia đình nữ diễn viên Marian Rivera đã cùng nhau tham dự đám cưới của em trai Dingdong Dantes và thu hút sự chú ý của toàn bộ khách mời.

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Từ khóa:   mỹ nhân đẹp nhất Philippines Marian Rivera Dingdong Dantes

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