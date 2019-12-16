Phát tướng sau sinh, mỹ nhân Marian Rivera vẫn tích cực khoe dáng, gây chú ý với đặc điểm này trên cơ thể

Sau sinh một thời gian ngắn, nữ diễn viên đã lập tức quay trở lại với công việc. Cô thường xuyên cùng ông xã Dingdong Dantes tham gia các sự kiện, làm đại diện nhãn hàng, chụp hình quảng cáo…

Người đẹp liên tục tham gia chụp ảnh quảng cáo - Ảnh: Internet

Trên trang cá nhân, “mỹ nhân đẹp nhất Philippines” cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh đến người hâm mộ. Qua những hình ảnh được đăng tải, Marian Rivera gây chú ý với vòng một căng tròn, gợi cảm. Thời gian gần đây, người đẹp cũng thường xuyên diện những trang phục có thiết kế khoét sâu táo bạo.

Mặc váy khoét sâu, Marian Rivera khéo léo khoe khuôn ngực căng đầy ‘đốt mắt’ người nhìn - Ảnh: Internet

Dù đã là mẹ 2 con nhưng người đẹp Philippines vẫn khiến khán giả đổ gục vì vóc dáng nóng bỏng – Ảnh: Internet

Ở tuổi 35 và đã là mẹ 2 con nhưng nữ diễn viên vẫn được nhận xét là vô cùng xinh đẹp, quyến rũ. Nhiều người cho rằng Marian rất xứng đáng với danh xưng “mỹ nhân đẹp nhất Philippines”. Dù chưa lấy lại được vóc dáng sau sinh nhưng bà xã Dingdong Dantes lại tạo được ấn tượng với vẻ đẹp ngày càng đằm thắm, mặn mà.