Phát tướng sau sinh, mỹ nhân Marian Rivera vẫn tích cực khoe dáng, gây chú ý với đặc điểm này trên cơ thể

Dù chưa lấy lại được vóc dáng thon gọn sau sinh nhưng nữ diễn viên Marian Rivera rất chăm đăng ảnh trên Instagram và gây chú ý với vòng 1 “khủng”.
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Tháng 4/2019, nữ diễn viên Marian Rivera thành công hạ sinh quý tử trong niềm hạnh phúc vỡ òa của cả gia đình.
Sau sinh một thời gian ngắn, nữ diễn viên đã lập tức quay trở lại với công việc. Cô thường xuyên cùng ông xã Dingdong Dantes tham gia các sự kiện, làm đại diện nhãn hàng, chụp hình quảng cáo…
Trên trang cá nhân, “mỹ nhân đẹp nhất Philippines” cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh đến người hâm mộ. Qua những hình ảnh được đăng tải, Marian Rivera gây chú ý với vòng một căng tròn, gợi cảm. Thời gian gần đây, người đẹp cũng thường xuyên diện những trang phục có thiết kế khoét sâu táo bạo.
Ở tuổi 35 và đã là mẹ 2 con nhưng nữ diễn viên vẫn được nhận xét là vô cùng xinh đẹp, quyến rũ. Nhiều người cho rằng Marian rất xứng đáng với danh xưng “mỹ nhân đẹp nhất Philippines”. Dù chưa lấy lại được vóc dáng sau sinh nhưng bà xã Dingdong Dantes lại tạo được ấn tượng với vẻ đẹp ngày càng đằm thắm, mặn mà.