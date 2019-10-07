Cùng nhau dự đám cưới, vợ chồng diễn viên Marian Rivera gây sốt vì loạt cử chỉ âu yếm dành cho nhau

Mới đây, loạt ảnh của cặp đôi nữ diễn viên Marian Rivera và ông xã Dingdong Dantes đang gây sốt cộng đồng mạng vì quá ngọt ngào.

Vừa qua, cặp vợ chồng đình đám Philippines – nữ diễn viên Marian Rivera và Dingdong Dantes đã cùng nhau tham dự đám cưới của một người bạn thân thiết. Sự xuất hiện của cặp đôi nhanh chóng thu hút sự chú ý của khách mời và truyền thông.

Vợ chồng nữ diễn viên Marian Rivera cùng nhau dự đám cưới - Ảnh: Internet

Diện trang phục tông đen với thiết kế lạ mắt hở một bên vai, “mỹ nhân đẹp nhất Philippines” kết hợp với phụ kiện túi xách và giày cao gót đồng điệu. Dù đã là mẹ hai con nhưng nữ diễn viên vẫn được khen ngợi trẻ trung và xinh đẹp. Trong khi đó, nam diễn viên Dingdong Dantes lại diện suit đen bảnh bao, đeo kính râm cực sành điệu.

Marian xinh đẹp sau sinh con thứ 2 - Ảnh: Internet

Không chỉ gây choáng với nhan sắc đỉnh cao khi chụp ảnh kỷ niệm cùng cô dâu, chú rể, vợ chồng Marian Rivera còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi thoải mái thể hiện tình cảm ngọt ngào trong lễ cưới “nhà người ta”. Ở một vài khoảnh khắc, nam diễn viên Dingdong Dantes không ngần ngại đặt lên má vợ nụ hôn ngọt ngào.

Cặp đôi khiến những người xung quanh ghen tị khi trao nhau nhiều cử chỉ thân mật - Ảnh: Internet

Có thể thấy, sau 5 năm chung sống, Marian Rivera và Dingdong Dantes vẫn mặn nồng như thuở mới yêu. Hiện tại, cặp đôi đang có một cuộc sống hạnh phúc viên mãn khi tổ ấm nhỏ có 2 thiên thần vô cùng xinh xắn.

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