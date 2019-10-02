Bị chê xuống sắc vì cắt tóc ngắn, mỹ nhân Marian Rivera ‘đáp trả’ bằng hình ảnh cực xinh đẹp

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Marian Rivera tỏ ra vô cùng tự tin với diện mạo mới sau lời chê bai kém sắc vì cắt tóc ngắn.

Cách đây không lâu, nữ diễn viên Marian Rivera đã khiến không ít người bất ngờ khi quyết định cắt phăng mái tóc dài theo cô suốt nhiều năm. Thay đổi diện mạo với mái tóc ngắn trẻ trung nhưng mỹ nhân Philippines lại nhận về sự chê bai nhan sắc từ cộng đồng mạng.

Nhiều người ngạc nhiên trước diện mạo mới lạ của Marian - Ảnh: IG

Nhiều ý kiến cho rằng mái tóc ngắn làm gương mặt của bà xã Dingdong Dantes lộ khuyết điểm kém thon gọn.

Gương mặt của nữ diễn viên có phần mũm mĩm hơn khi để tóc ngắn - Ảnh: IG

Mới đây, Marian Rivera đã có động thái “đáp trả” trên trang Instagram cá nhân khi tung loạt ảnh cực xinh đẹp cùng dòng trạng thái: “Short hair, don’t care! Love my chopped locks” (Tạm dịch: Tóc ngắn, đừng bận tâm. Yêu mái tóc cắt ngắn của tôi). Có thể thấy, nữ diễn viên vô cùng hài lòng và tự tin với diện mạo mới của mình.

Bài đăng của Marian - Ảnh: IG

Vóc dáng thon gọn đáng ngưỡng mộ của bà mẹ 2 con - Ảnh: IG

Người đẹp vô cùng rạng rỡ - Ảnh: IG

Qua những hình ảnh được chia sẻ, bà mẹ hai con diện đầm họa tiết sặc sỡ khoe nhan sắc rạng rỡ trước ống kính, chứng minh đẳng cấp “mỹ nhân đẹp nhất Philippines”.

Dưới bài đăng của Marian, người hâm mộ đồng loạt để lại bình luận ngợi khen nhan sắc của cô: “ Thần tượng của em đẹp quá”, “Thích kiểu tóc và trang phục của cô ấy quá”, “Ôi đẹp cả nội tâm lẫn diện mạo”, “Chị trông trẻ trung và đáng yêu hơn với mái tóc lần này”…

Vừa tròn 5 tháng tuổi, con trai Marian Rivera lại khiến dân tình náo loạn vì bộ ảnh mới Bộ ảnh tròn 5 tháng tuổi của bé Ziggy - con trai Marian Rivera đang nhận được sự quan tâm của người hâm mộ vì quá đáng yêu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-che-xuong-sac-vi-cat-toc-ngan-my-nhan-marian-rivera-dap-tra-bang-hinh-anh-cuc-xinh-dep-339667.html