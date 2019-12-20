Lần đầu làm phù dâu nhí, con gái mỹ nhân Marian Rivera khiến fan bấn loạn vì quá xinh đẹp

Sao quốc tế 20/12/2019 14:40

Mới đây, gia đình nữ diễn viên Marian Rivera đã cùng nhau tham dự đám cưới của em trai Dingdong Dantes và thu hút sự chú ý của toàn bộ khách mời.

Tại đám cưới của em trai ông xã Dingdong Dantes, nữ diễn viên Marian Rivera xuất hiện vô cùng xinh đẹp trong chiếc váy xanh nhẹ nhàng nhưng không kém phần tinh tế. Tuy nhiên, chiếm trọn spotlight của bữa tiệc lại là Zia – con gái “Mỹ nhân đẹp nhất Philippines”.

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Marian Rivera rạng rỡ bên con gái Zia - Ảnh: Internet

Đảm nhận vai trò phù dâu nhí tại hôn lễ, Zia diện váy trắng bồng bềnh như công chúa. Mái tóc cắt ngắn giống mẹ của Zia càng khiến cô bé trở nên vô cùng đáng yêu. Hình ảnh hiếm hoi này của con gái Marian khiến người hâm mộ không ngừng xuýt xoa, nhiều người còn cho rằng Zia sẽ sớm trở thành đại mỹ nhân trong tương lai.

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Zia mặc váy trắng, đội vòng hoa trên đầu trông đáng yêu như thiên thần nhỏ – Ảnh: Internet

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Con gái ‘Mỹ nhân đẹp nhất Philippines’ cười bẽn lẽn bên mẹ - Ảnh: Internet

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Quý tử Ziggy được bố bế trên tay - Ảnh: Internet

Trong khi đó, quý tử nhà Marian - bé Ziggy cũng nhận được sự chú ý không kém chị gái. Cậu nhóc được mẹ cho diện suit đen lịch lãm giống bố và ông. So với Zia, Ziggy được nhận xét giống Dingdong Dantes nhiều hơn.

Có thể nói, mỗi lần gia đình Marian Rivera và Dingdong Dantes xuất hiện trước công chúng đều khiến người khác phải trầm trồ vì nhan sắc cực phẩm của họ.

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Dù chưa lấy lại được vóc dáng thon gọn sau sinh nhưng nữ diễn viên Marian Rivera rất chăm đăng ảnh trên Instagram và gây chú ý với vòng 1 “khủng”.

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Từ khóa:   Marian Rivera Dingdong Dantes mỹ nhân đẹp nhất Philippines

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