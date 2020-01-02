Mỹ nam ‘Trần tình lệnh’ - Tiêu Chiến hết bị dân mạng chê vũ đạo kém cỏi lại vấp phải nghi ngờ về khả năng diễn xuất

Với ngoại hình xuất chúng, mỹ nam “Trần tình lệnh” nhanh chóng được các nhà sản xuất và nhãn hàng chú ý. Hiện tại, Tiêu Chiến vừa kết thúc ghi hình “Quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn” và ngay lập tức gia nhập đoàn phim “Đấu la đại lục”.

Nổi tiếng sau thành công của webdrama “ Trần tình lệnh ”, nam diễn viên Tiêu Chiến bật lên hàng đỉnh cấp lưu lượng thế hệ mới.

Cụ thể, trong chương trình “Gala mừng xuân 2020” của đài Đông Phương, nam diễn viên đã có màn trình diễn solo ca khúc “Thần Kỳ”. Sau khi kết thúc màn trình diễn, netizen xứ Trung đã lấy phần vũ đạo cứng nhắc và có phần vụng về của Tiêu Chiến ra làm chủ đề bàn luận và không ngừng chê cười nam diễn viên.

Sở hữu lượng fan đông đảo là thế nhưng mới đây, Tiêu Chiến bỗng trở thành đề tài gây tranh cãi trên mạng xã hội vì khả năng vũ đạo.

Vũ đạo của Tiêu Chiến bị dân mạng chê đơ cứng - Ảnh: Internet

Đây không phải là lần đầu Tiêu Chiến bị chê bai về kĩ năng nhảy trên sân khấu. Dù xuất thân là một thần tượng trong nhóm nhạc X-Nine nhưng Tiêu Chiến lại đảm nhận vị trí hát chính nên khả năng vũ đạo của anh chàng không quá nổi bật.

Bên cạnh đó, Tiêu Chiến còn bị khán giả Đài Loan phản đối tham gia phần 2 bộ phim truyền hình “Khánh dư niên”. Trước đó, nam diễn viên đã tham gia phần 1 của bộ phim này và vấp phải nhiều ý kiến về diễn xuất.

Tiêu Chiến trong 'Khánh dư niên' phần 1 - Ảnh: Internet

Thậm chí trên Weibo, đạo diễn Trình Thanh Tùng còn trực tiếp nhắc đến Tiêu Chiến và cho rằng anh chàng không phải diễn viên phái thực lực.

Mặt khác, Tiêu Chiến trong “Khánh dư niên” chỉ là vai phụ nhưng đoàn phim lại dùng tên tuổi của nam diễn viên để tuyên truyền, quảng bá quá đà dẫn đến sự bất mãn của không ít khán giả.