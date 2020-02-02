Nhan sắc thật của loạt mỹ nam Cbiz qua ảnh chưa photoshop: Lý Hiện gây bất ngờ, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cực xuất thần

Sao quốc tế 02/02/2020 15:37

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung đang bàn tán xôn xao về nhan sắc thật của dàn mỹ nam Hoa ngữ qua ảnh chụp của người qua đường.

Đều là những mỹ nam Hoa ngữ vạn người mê nhưng Lý Hiện, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Dương Dương… có thực sự sở hữu vẻ đẹp xuất thần đến mức bất chấp ảnh chưa chỉnh sửa.

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Vốn được khán giả yêu thích nhờ vẻ ngoài đáng yêu, thư sinh trong những bộ phim thanh xuân vườn trường, nam diễn viên Lưu Hạo Nhiên vẫn vô cùng điển trai với ảnh chụp vội – Ảnh: Internet

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Dù bị chụp ở góc ảnh ‘dìm’ và không qua chỉnh sửa nhưng nhan sắc của Lý Hiện vẫn vô cùng nổi bật. Thậm chí netizen còn cho rằng ảnh chụp vội của nam diễn viên còn xuất sắc hơn ảnh photoshop – Ảnh: Internet

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Mỹ nam ‘Trần tình lệnh’ Tiêu Chiến đẹp bất chấp qua ảnh chụp của người đi đường. Nam diễn viên khiến người hâm mộ bấn loạn với nhan sắc không góc chết – Ảnh: Internet

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Vương Nhất Bác cũng không hề kém cạnh với góc nghiêng cực phẩm qua ảnh chất lượng thấp – Ảnh: Internet

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Mỹ nam ‘Yêu em từ cái nhìn đầu tiên’ Dương Dương soái khí ngời ngời với ảnh chụp chính diện và không qua chỉnh sửa – Ảnh: Internet

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La Vân Hi sở hữu gương mặt nhỏ cùng đường nét hài hòa, dễ mến - Ảnh: Internet

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Làn da không tì vết của Vương Tuấn Khải khiến chị em cũng phải ghen tỵ - Ảnh: Internet

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Thành viên TFBoys dậy thì thành công nhất – Dịch Dương Thiên Tỉ cũng nhận được sự khen ngợi với ảnh chụp bằng camera thường – Ảnh: Internet

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Ngô Diệc Phàm nổi bật với gương mặt sắc sảo – Ảnh: Internet

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Ở tuổi 30, nam diễn viên Lộc Hàm vẫn mang vẻ đẹp trẻ thơ thách thức thời gian – Ảnh: Internet

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‘Em trai quốc dân’ Ngô Lỗi khoe vẻ nam tính ở sân bay – Ảnh: Internet

Có thể thấy, không chỉ lung linh trên bìa tạp chí mà ngoài đời, những mỹ nam Hoa ngữ này cũng khiến người hâm mộ phải trầm trồ, xuýt xoa trước nhan sắc của họ.

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Từ khóa:   Tiêu Chiến Vương Nhất Bác Lộc Hàm

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