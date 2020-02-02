Nhan sắc thật của loạt mỹ nam Cbiz qua ảnh chưa photoshop: Lý Hiện gây bất ngờ, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cực xuất thần

Dù bị chụp ở góc ảnh ‘dìm’ và không qua chỉnh sửa nhưng nhan sắc của Lý Hiện vẫn vô cùng nổi bật. Thậm chí netizen còn cho rằng ảnh chụp vội của nam diễn viên còn xuất sắc hơn ảnh photoshop – Ảnh: Internet