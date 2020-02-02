Nhan sắc thật của loạt mỹ nam Cbiz qua ảnh chưa photoshop: Lý Hiện gây bất ngờ, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cực xuất thần

Đều là những mỹ nam Hoa ngữ vạn người mê nhưng Lý Hiện, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Dương Dương… có thực sự sở hữu vẻ đẹp xuất thần đến mức bất chấp ảnh chưa chỉnh sửa.
Có thể thấy, không chỉ lung linh trên bìa tạp chí mà ngoài đời, những mỹ nam Hoa ngữ này cũng khiến người hâm mộ phải trầm trồ, xuýt xoa trước nhan sắc của họ.
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