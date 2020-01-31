‘Quốc bảo nhan sắc xứ Hàn’ Kim Tae Hee lộ nhan sắc thật qua ảnh chưa chỉnh sửa, hóa ra ai cũng đẹp nhờ photoshop

Sao quốc tế 31/01/2020 17:10

Mới đây, bức ảnh của nữ diễn viên Kim Tae Hee do người đi đường chụp được bất ngờ gây bão mạng xã hội xứ Hàn.

Bà xã Bi Rain – nữ diễn viên Kim Tae Hee vốn được xem là “Quốc bảo nhan sắc” của làng giải trí “xứ củ sâm”. Sở hữu ngoại hình xinh đẹp không góc chết, Kim Tae Hee từng khiến người hâm mộ châu Á điên đảo.

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Nhan sắc vạn người mê của Kim Tae Hee - Ảnh: Internet

Sau khi kết hôn và sinh 2 con, bà xã Bi Rain vẫn được đánh giá cao về nhan sắc. Xuất hiện tại các sự kiện giải trí, nữ diễn viên “Nấc thang lên thiên đường” gây ấn tượng với vẻ ngoài trẻ trung cùng làn da mịn màng không tì vết ở tuổi 40.

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Kim Tae Hee khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi nhan sắc thách thức thời gian - Ảnh: Internet

Tuy nhiên mới đây, nhan sắc thật của Kim Tae Hee bất ngờ trở thành đề tài tranh cãi khi bức ảnh chưa chỉnh sửa của cô lan truyền trên mạng xã hội.

Cụ thể, một người hâm mộ đã ghi được hình ảnh của nữ diễn viên trên phim trường “Hi Bye, Mama”. Điều đáng nói, bức ảnh này chưa được photoshop kỹ càng và nhan sắc ngoài đời của Kim Tae Hee không hề lung linh như trên quảng cáo.

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Khác với những tấm hình đã được chỉnh sửa, hình ảnh thực tế của Kim Tae Hee gây thất vọng – Ảnh: Internet

Qua hình ảnh được chia sẻ, Kim Tae Hee để tóc búi cao, mặc áo khoác sáng màu và trang điểm kỹ càng. Dẫu vậy, bà mẹ 2 con vẫn để lộ gương mặt kém thon gọn và dấu hiệu lão hóa da, đặc biệt là ở phần đuôi mắt.

Nhiều khán giả bày tỏ sự thất vọng trước nhan sắc thật của bà xã Bi Rain. Tuy nhiên, người hâm mộ lại bênh vực và cho rằng ở độ tuổi của Kim Tae Hee, việc giữ gìn sắc đẹp như hiện tại đã là điều đáng ghen tỵ.

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Nữ diễn viên quay trở lại công việc diễn xuất sau thời gian dài vắng bóng - Ảnh: Internet

Sau thời gian ở cữ, Kim Tae Hee đã bắt đầu quay trở lại với các hoạt động nghệ thuật. Bên cạnh việc trở thành người đại diện cho các nhãn hàng, cô cũng đánh dấu sự tái xuất của mình sau nhiều năm vắng bóng bằng một tác phẩm truyền hình mới.

Kim Tae Hee lộ rõ dấu hiệu tuổi tác sau khi sinh con thứ 2

Kim Tae Hee lộ rõ dấu hiệu tuổi tác sau khi sinh con thứ 2

Sau khi sinh con thứ 2 cho Bi Rain, nữ diễn viên Kim Tae Hee đã có màn tái xuất truyền thông vào ngày 29/11.

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Từ khóa:   Bi Rain bà xã Bi Rain Kim Tae Hee

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