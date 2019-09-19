‘Cặp đôi vàng’ Kim Tae Hee và Bi Rain hạnh phúc đón con gái thứ 2 chào đời

Người hâm mộ châu Á vô cùng vui mừng trước thông tin Kim Tae Hee và Bi Rain vừa chào đón con gái thứ hai chào đời.

Theo thông tin mới nhất, sáng nay (19/9) nữ diễn viên Kim Tae Hee đã thành công hạ sinh tiểu công chúa thứ 2 tại một bệnh viện ở Seoul (Hàn Quốc). Vậy là sau 2 năm kết hôn, cặp đôi Kim Tae Hee và Bi Rain đã hạnh phúc đón thêm thành viên mới trong gia đình. Trước thông tin này, người hâm mộ đồng loạt gửi lời chúc mừng đến vợ chồng Bi Rain.

Kim Tae Hee và Bi Rain hạnh phúc đón con thứ 2 chào đời - Ảnh: Internet

Công ty chủ quản Story J Company của Kim Tae Hee cũng đã thông báo tin vui này đến người hâm mộ: “Chúng tôi muốn mang đến một tin vui cho mọi người, Kim Tae Hee và Jung Ji Hoon (Bi Rain) đã chào đón thêm thành viên mới trong gia đình của họ. Vào sáng ngày 19/9, Kim Tae Hee đã hạ sinh em bé thứ hai, đó là một bé gái khỏe mạnh tại bệnh viện ở Seoul. Cả mẹ và bé hiện đều khỏe và đang được chăm sóc, nghỉ ngơi trong niềm hạnh phúc của cả gia đình”.

Được biết, để chuẩn bị đón chào thành viên mới, Kim Tae Hee và Bi Rain đã chi hơn 2 triệu đô để mua một căn biệt thự ở Irvine, một thành phố thuộc California (Mỹ).

Đám cưới giản dị của cặp đôi từng khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

Tháng 1/2017, Kim Tae Hee và Bi Rain chính thức “về chung một nhà” trong sự chúc phúc của người hâm mộ khắp châu Á. Từ lúc hẹn hò đến khi kết hôn, cặp đôi đều rất kín tiếng và ít khi chia sẻ về cuộc sống riêng tư trước công chúng. Tháng 10/ 2017, Kim Tae Hee sinh con gái đầu lòng. Hiện tại, “cặp đôi vàng” của làng giải trí Hàn Quốc đã có 2 thiên thần nhỏ trong tổ ấm của mình.

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