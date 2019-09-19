‘Cặp đôi vàng’ Kim Tae Hee và Bi Rain hạnh phúc đón con gái thứ 2 chào đời

Sao quốc tế 19/09/2019 11:56

Người hâm mộ châu Á vô cùng vui mừng trước thông tin Kim Tae Hee và Bi Rain vừa chào đón con gái thứ hai chào đời.

Theo thông tin mới nhất, sáng nay (19/9) nữ diễn viên Kim Tae Hee đã thành công hạ sinh tiểu công chúa thứ 2 tại một bệnh viện ở Seoul (Hàn Quốc). Vậy là sau 2 năm kết hôn, cặp đôi Kim Tae Hee và Bi Rain đã hạnh phúc đón thêm thành viên mới trong gia đình. Trước thông tin này, người hâm mộ đồng loạt gửi lời chúc mừng đến vợ chồng Bi Rain.

kim tae hee va bi rain 1
Kim Tae Hee và Bi Rain hạnh phúc đón con thứ 2 chào đời - Ảnh: Internet

Công ty chủ quản Story J Company của Kim Tae Hee cũng đã thông báo tin vui này đến người hâm mộ: “Chúng tôi muốn mang đến một tin vui cho mọi người, Kim Tae Hee và Jung Ji Hoon (Bi Rain) đã chào đón thêm thành viên mới trong gia đình của họ. Vào sáng ngày 19/9, Kim Tae Hee đã hạ sinh em bé thứ hai, đó là một bé gái khỏe mạnh tại bệnh viện ở Seoul. Cả mẹ và bé hiện đều khỏe và đang được chăm sóc, nghỉ ngơi trong niềm hạnh phúc của cả gia đình”.

Được biết, để chuẩn bị đón chào thành viên mới, Kim Tae Hee và Bi Rain đã chi hơn 2 triệu đô để mua một căn biệt thự ở Irvine, một thành phố thuộc California (Mỹ).

kim tae hee va bi rain 2
Đám cưới giản dị của cặp đôi từng khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

Tháng 1/2017, Kim Tae Hee và Bi Rain chính thức “về chung một nhà” trong sự chúc phúc của người hâm mộ khắp châu Á. Từ lúc hẹn hò đến khi kết hôn, cặp đôi đều rất kín tiếng và ít khi chia sẻ về cuộc sống riêng tư trước công chúng. Tháng 10/ 2017, Kim Tae Hee sinh con gái đầu lòng. Hiện tại, “cặp đôi vàng” của làng giải trí Hàn Quốc đã có 2 thiên thần nhỏ trong tổ ấm của mình.

Đẳng cấp nữ thần ‘không phải dạng vừa’ của Kim Tae Hee: Vẫn xinh đẹp rạng ngời dù đang mang thai lần 2

Đẳng cấp nữ thần ‘không phải dạng vừa’ của Kim Tae Hee: Vẫn xinh đẹp rạng ngời dù đang mang thai lần 2

Netizen xứ Hàn đang không ngừng xuýt xoa trước những hình ảnh quảng cáo đầy rạng rỡ và xinh đẹp của mẹ bầu Kim Tae Hee.

Xem thêm
Từ khóa:   Kim Tae Hee Bi Rain sao Hàn

TIN LIÊN QUAN

Đẳng cấp nữ thần ‘không phải dạng vừa’ của Kim Tae Hee: Vẫn xinh đẹp rạng ngời dù đang mang thai lần 2

Đẳng cấp nữ thần ‘không phải dạng vừa’ của Kim Tae Hee: Vẫn xinh đẹp rạng ngời dù đang mang thai lần 2

Kim Tae Hee và Bi Rain vừa mua thêm 2 căn hộ đắt đỏ nhất Seoul

Kim Tae Hee và Bi Rain vừa mua thêm 2 căn hộ đắt đỏ nhất Seoul

Mang bầu ở tuổi 39, Kim Tae Hee vẫn xinh đẹp và chăm chỉ kiếm tiền

Mang bầu ở tuổi 39, Kim Tae Hee vẫn xinh đẹp và chăm chỉ kiếm tiền

Bi Rain tiết lộ lý do quan trọng khiến anh và Kim Tae Hee cương quyết giấu kỹ mọi tung tích của đứa con đầu lòng

Bi Rain tiết lộ lý do quan trọng khiến anh và Kim Tae Hee cương quyết giấu kỹ mọi tung tích của đứa con đầu lòng

Chưa thể quên Song Joong Ki, Song Hye Kyo chữa vết thương lòng bằng cách này

Chưa thể quên Song Joong Ki, Song Hye Kyo chữa vết thương lòng bằng cách này

Cộng đồng mạng tìm được bằng chứng Song Hye Kyo luôn quan tâm đến Song Joong Ki dù đã ly hôn

Cộng đồng mạng tìm được bằng chứng Song Hye Kyo luôn quan tâm đến Song Joong Ki dù đã ly hôn

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 1 giờ 43 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 43 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 3 giờ 43 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 4 giờ 43 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 13 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 5 giờ 43 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 13 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 6 giờ 43 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới