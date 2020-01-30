Giữa lúc dịch bệnh viêm phổi diễn biến phức tạp, Marian Rivera quyết bảo vệ hai con theo cách riêng

Sao quốc tế 30/01/2020 18:18

Dù Philippines chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp nào nhiễm virus Corona nhưng nữ diễn viên Marian Rivera vẫn lo sốt vó và lập tức lên kế hoạch bảo vệ các con.

Hiện tại, dịch bệnh viêm phổi do virus Corona gây ra đang diễn biến vô cùng phức tạp. Hiện đã có 16 quốc gia phát hiện trường hợp nhiễm virus Corona.

Trước tình hình này, nữ diễn viên Marian Rivera tỏ ra vô cùng lo lắng cho gia đình của mình. “Mỹ nhân đẹp nhất Philippines” chia sẻ: “Thành thật mà nói thực sự sợ hãi dịch bệnh này. Tôi có 2 bé, một bé mới 9 tháng tuổi nên rất sợ và tôi sẽ làm mọi thứ có thể để bảo vệ các con của mình”.

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Là một người mẹ, Marian Rivera đang vô cùng lo lắng cho sức khỏe của hai con khi dịch bệnh ngày càng lây lan nhanh – Ảnh: Internet

Chính vì vậy, Marian Rivera quyết định tìm ra phương pháp bảo vệ các con càng sớm càng tốt. Bà xã Dingdong Dantes muốn nâng cao tầm quan trọng của việc giáo dục trẻ nhỏ trong việc vệ sinh cá nhân, đặc biệt là khi dịch bệnh đang bùng phát như hiện nay. Nữ diễn viên cho biết: “Sau giờ học hoặc sau khi đi ra ngoài, tôi luôn rửa tay và thay đồ mới cho các con”.

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Marian Rivera tích cực bảo vệ hai con giữa dịch bệnh - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Marian Rivera còn tích cực kiểm tra môi trường vui chơi cũng như những người tiếp xúc với hai con: “Bạn học hoặc những người xung quanh các con, có ai bị bệnh, ai nhiễm cúm hay ho hắng, tôi cần phải biết. Đảm bảo cho các con có môi trường lành mạnh, vệ sinh cá nhân là điều quan trọng để giữ cho lũ trẻ an toàn khỏi virus”.

Có thể thấy, bất kỳ ai đang làm mẹ đều có tâm trạng lo lắng và bất an như Marian Rivera.

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