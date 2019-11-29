Kim Tae Hee lộ rõ dấu hiệu tuổi tác sau khi sinh con thứ 2

Sao quốc tế 29/11/2019 14:35

Sau khi sinh con thứ 2 cho Bi Rain, nữ diễn viên Kim Tae Hee đã có màn tái xuất truyền thông vào ngày 29/11.

Sự kiện có sự tham gia của nữ diễn viên Kim Tae Hee được tổ chức vào trưa ngày 29/11 tại Seoul. Đây là lần lộ diện công khai đầu tiên trước truyền thông của Kim Tae Hee sau thời gian dài nghỉ sinh con thứ hai. Dù rằng vẫn khá xinh đẹp và rạng rỡ nhưng dấu hiệu tuổi tác đã hằn rõ trên khuôn mặt bà xã Bi Rain.

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Sau khi sinh con thứ 2, đây là lần đầu nữ diễn viên Kim Tae Hee công khai xuất hiện trước truyền thông
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Kim Tae Hee được đánh giá là một trong những 'tường thành nhan sắc' của làng giải trí Hàn Quốc
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Sở hữu nhan sắc vạn người mê nhưng Kim Tae Hee cũng không tránh khỏi dấu hiệu lão hóa
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Kim Tae Hee tái xuất sau 2 tháng hạ sinh con gái thứ 2 cho Bi Rain

Kim Tae Hee và Bi Rain kết hôn năm 2017, sau đó không lâu cặp đôi đình đám xứ Hàn chào đón con gái đầu lòng. Sau khi lập gia đình, Kim Tae Hee giảm tải công việc dành nhiều thời gian chăm sóc chồng con. Tháng 9 vừa qua, cô hạ sinh công chúa thứ 2 cho ông xã Bi Rain. Hai tháng sau khi sinh con, Kim Tae Hee đã có màn tái xuất ngoạn mục dù vẫn chưa thể lấy lại vóc dáng.

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Thời gian sắp tới, Kim Tae Hee sẽ quay trở lại màn ảnh nhỏ với dự án phim truyền hình của đài TvN

Sau khi kết hôn với Bi Rain, cả Kim Tae Hee cùng chồng đều khá kín tiếng về chuyện đời tư. Được biết thời gian sắp tới bà xã Bi Rain sẽ tái xuất màn ảnh cùng dự án phim truyền hình của đài TvN có tên “Hello Mom”, dự kiến phát sóng vào tháng 1/2020. Đây là bộ phim đánh dấu sự quay trở lại với màn ảnh nhỏ của Kim Tae Hee sau 5 năm xa cách.

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Từ khóa:   Kim Tae Hee Bi Rain bà xã Bi Rain

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