Kim Tae Hee lộ rõ dấu hiệu tuổi tác sau khi sinh con thứ 2

Sự kiện có sự tham gia của nữ diễn viên Kim Tae Hee được tổ chức vào trưa ngày 29/11 tại Seoul. Đây là lần lộ diện công khai đầu tiên trước truyền thông của Kim Tae Hee sau thời gian dài nghỉ sinh con thứ hai. Dù rằng vẫn khá xinh đẹp và rạng rỡ nhưng dấu hiệu tuổi tác đã hằn rõ trên khuôn mặt bà xã Bi Rain.

Sau khi sinh con thứ 2, đây là lần đầu nữ diễn viên Kim Tae Hee công khai xuất hiện trước truyền thông

Kim Tae Hee được đánh giá là một trong những 'tường thành nhan sắc' của làng giải trí Hàn Quốc

Sở hữu nhan sắc vạn người mê nhưng Kim Tae Hee cũng không tránh khỏi dấu hiệu lão hóa

Kim Tae Hee tái xuất sau 2 tháng hạ sinh con gái thứ 2 cho Bi Rain

Kim Tae Hee và Bi Rain kết hôn năm 2017, sau đó không lâu cặp đôi đình đám xứ Hàn chào đón con gái đầu lòng. Sau khi lập gia đình, Kim Tae Hee giảm tải công việc dành nhiều thời gian chăm sóc chồng con. Tháng 9 vừa qua, cô hạ sinh công chúa thứ 2 cho ông xã Bi Rain. Hai tháng sau khi sinh con, Kim Tae Hee đã có màn tái xuất ngoạn mục dù vẫn chưa thể lấy lại vóc dáng.