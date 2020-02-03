Mỹ nam ‘Trần tình lệnh’ Vương Nhất Bác gây sốc với tạo hình mới trong 'Hữu phỉ'

Sao quốc tế 03/02/2020 18:18

Tạo hình mới nhất của nam diễn viên Vương Nhất Bác trên phim trường “Hữu phỉ” bất ngờ gây sốt cộng đồng mạng.

Sau thành công của “Trần tình lệnh”, nam diễn viên Vương Nhất Bác ngày càng được chú ý khi lần đầu hợp tác cùng Triệu Lệ Dĩnh trong dự án truyền hình “Hữu phỉ”. Trên mạng xã hội, loạt ảnh hậu trường của phim liên tục trở thành đề tài bàn tán của netizen xứ Trung.

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Tạo hình chính thức của Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác trong phim mới - Ảnh: Internet

Mới đây, những hình ảnh hậu trường mới nhất của “Hữu phỉ” tiếp tục bị rò rỉ và nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của công chúng. Theo đó, tạo hình mới lạ của mỹ nam “Trần tình lệnh” gây sốc hơn cả.

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Triệu Lệ Dĩnh với tạo hình nữ hiệp oai phong - Ảnh: Internet
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Hình ảnh bị rò rỉ trên phim trường - Ảnh: Internet

Qua hình ảnh được chia sẻ, Triệu Lệ Dĩnh gây ấn tượng với tạo hình nữ hiệp oai phong nhưng vẫn không kém phần xinh đẹp. Trong khi đó, Vương Nhất Bác lại khiến khán giả “bật ngửa” với hình ảnh một ông lão râu tóc bạc phơ.

Có thể thấy, Vương Nhất Bác đã hoàn toàn rũ bỏ hình tượng nam thần để nhập tâm hoàn toàn vào vai diễn mới. Được biết, đây là lần đầu tiên tạo hình lão niên của Vương Nhất Bác được tiết lộ trong “Hữu phỉ”.

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Vương Nhất Bác đội tóc giả và mang thêm râu giả để hóa thân thành một lão nhân gia thần tiên – Ảnh: Internet

Sau khi tạo hình này của Vương Nhất Bác bị tiết lộ, người hâm mộ đang vô cùng mong chờ ngày “Hữu phỉ” lên sóng. Trước đó, bộ phim liên tục vướng không ít scandal khiến việc ghi hình bị gián đoạn.

Hiện tại, vì dịch bệnh đang bùng phát nên đoàn phim “Hữu phỉ” quyết định tạm dừng quay hình, toàn thể nhân viên được nghỉ ngơi và sắp xếp lịch trình mới. Hành động này của đoàn phim nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ cộng đồng mạng.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Vương Nhất Bác Hữu phỉ

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