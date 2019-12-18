‘Hữu phỉ’ tiếp tục lộ ảnh hậu trường: Mối quan hệ thật giữa Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác bất ngờ gây chú ý

Sao quốc tế 18/12/2019 17:38

Loạt ảnh hậu trường mới nhất của bộ phim “Hữu phỉ” đã xóa tan tin đồn bất hòa giữa nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh và mỹ nam “Trần tình lệnh” Vương Nhất Bác.

Sau thời gian “ở ẩn” sinh con, “Hữu phỉ” chính là bộ phim đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh trên màn ảnh nhỏ. Đây cũng là dự án đầu tiên bà xã Phùng Thiệu Phong hợp tác với mỹ nam Vương Nhất Bác. Vì vậy, ngay từ khi bấm máy, bộ phim đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng. Những bức ảnh hậu trường của phim luôn trở thành “hot search” trên Weibo.

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Poster phim 'Hữu phỉ' - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, bên cạnh đó, “Hữu phỉ” cũng liên tục vướng phải những scandal từ việc không tôn trọng diễn viên chính đến tự ý cải biên kịch bản… Gần nhất là tin đồn Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác xảy ra mâu thuẫn, mối quan hệ khá căng thẳng. Theo đó, Triệu Lệ Dĩnh bị phía nam diễn viên lan truyền những bức ảnh kém sắc trên phim trường để “cọ nhiệt” nên không mấy hài lòng.

Thế nhưng mới đây, truyền thông xứ Trung bất ngờ đăng tải hình ảnh hậu trường đầy vui vẻ của Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác, nhanh chóng đập tan tin đồn cả hai bất hòa.

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Cặp đôi vô cùng vui vẻ trên phim trường - Ảnh: Internet

Qua hình ảnh được chia sẻ, cả hai trò chuyện vui vẻ trong giờ giải lao. Triệu Lệ Dĩnh còn nhìn về hướng Vương Nhất Bác cười nói thoải mái. Có thể thấy, cặp đôi không hề có bất kỳ dấu hiệu nào được cho là bất hòa như lời đồn, trái lại còn khá hòa hợp.

Hiện tại, người hâm mộ đang rất mong chờ ngày “Hữu phỉ” chính thức lên sóng.

Triệu Lệ Dĩnh gặp khó khăn trong sự nghiệp sau scandal với đoàn phim ‘Hữu Phỉ’

Triệu Lệ Dĩnh gặp khó khăn trong sự nghiệp sau scandal với đoàn phim ‘Hữu Phỉ’

Có nhiều thông tin cho rằng sự nghiệp của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh thực sự gặp khó khăn sau khi tố đoàn phim "Hữu Phỉ" thay đổi kịch bản quá nhiều.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác Triệu Lệ Dĩnh Phùng Thiệu Phong

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