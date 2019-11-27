Loạt ảnh thẻ của dàn mỹ nhân Hoa ngữ gây xôn xao: Lưu Diệc Phi xinh đẹp không góc chết, Triệu Lệ Dĩnh gây chú ý nhất

Sao quốc tế 27/11/2019 16:22

Trên mạng xã hội Weibo, netizen xứ Trung đang nổ ra một cuộc tranh luận sôi nổi về chủ đề sao Hoa ngữ nào xinh đẹp nhất khi chụp ảnh thẻ.

Làng giải trí Hoa ngữ không thiếu những mỹ nhân “vạn người mê” như: Phạm Băng Băng, Địch Lệ Nhiệt Ba, Lưu Thi Thi, Nghê Ni… Cũng vì vậy mà nhan sắc của loạt minh tinh này liên tục trở thành đề tài hot trên mạng xã hội. Nhiều người không khỏi tò mò về những hình ảnh trước khi gia nhập showbiz của loạt sao Hoa ngữ này.

Mới đây, loạt ảnh thẻ của dàn mỹ nhân Cbiz trong quá khứ bất ngờ bị đào lại và chia sẻ trên Weibo. Ngay sau đó, bài đăng này đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng và trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi.

Dưới đây là những bức ảnh thẻ của hàng loạt ngôi sao nổi tiếng Cbiz:

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Bà xã Ngô Kỳ Long – nữ diễn viên Lưu Thi Thi được khen ngợi nhờ nhan sắc thanh tú, nhẹ nhàng – Ảnh: Internet

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Dù để mặt mộc nhưng mọi đường nét trên gương mặt Lưu Diệc Phi đều hoàn hảo. Nhiều người phải công nhận cô xứng đáng với danh xưng ‘Thần tiên tỷ tỷ’ – Ảnh: Internet

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Trần Đô Linh gây ấn tượng với vẻ đẹp ngây thơ, thuần khiết – Ảnh: Internet

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So với vẻ đẹp mặn mà hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ gây chú ý với khuôn mặt tròn trịa, đáng yêu thuở mới vào nghề - Ảnh: Internet

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Ngô Tuyên Nghi gây thất vọng với ảnh thẻ, nhan sắc trước đây và hiện tại của cô được nhận xét là một trời một vực – Ảnh: Internet

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Âu Dương Na Na dịu dàng với mặt mộc khi chụp ảnh thẻ - Ảnh: Internet

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Dương Mịch ngây thơ với đôi mắt to tròn và gương mặt bầu bĩnh - Ảnh: Internet

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Nhan sắc ấn tượng của ‘Mỹ nhân Tân Cương’ Địch Lệ Nhiệt Ba trong ảnh thẻ - Ảnh: Internet

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Mỹ nhân Mạnh Mỹ Kỳ bị dân mạng chê bai vì nhan sắc bình thường qua ảnh thẻ – Ảnh: Internet

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Nữ diễn viên Chu Khiết Quỳnh sở hữu gương mặt khả ái đầy thiện cảm – Ảnh: Internet

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Đường Yên bị dân mạng chê bai vì nhan sắc có phần nhạt nhòa – Ảnh: Internet

Một số netizen xứ Trung cho rằng những bức ảnh thẻ này đều chưa qua chỉnh sửa nên sẽ phần nào phản ánh nhan sắc thật của các ngôi sao. Theo bạn, nữ diễn viên Hoa ngữ nào sở hữu bức ảnh thẻ đẹp nhất?

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Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba Triệu Lệ Dĩnh Dương Mịch

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