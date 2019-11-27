Trên mạng xã hội Weibo, netizen xứ Trung đang nổ ra một cuộc tranh luận sôi nổi về chủ đề sao Hoa ngữ nào xinh đẹp nhất khi chụp ảnh thẻ.
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Làng giải trí Hoa ngữ không thiếu những mỹ nhân “vạn người mê” như: Phạm Băng Băng, Địch Lệ Nhiệt Ba, Lưu Thi Thi, Nghê Ni… Cũng vì vậy mà nhan sắc của loạt minh tinh này liên tục trở thành đề tài hot trên mạng xã hội. Nhiều người không khỏi tò mò về những hình ảnh trước khi gia nhập showbiz của loạt sao Hoa ngữ này.
Mới đây, loạt ảnh thẻ của dàn mỹ nhân Cbiz trong quá khứ bất ngờ bị đào lại và chia sẻ trên Weibo. Ngay sau đó, bài đăng này đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng và trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi.
Dưới đây là những bức ảnh thẻ của hàng loạt ngôi sao nổi tiếng Cbiz:
Một số netizen xứ Trung cho rằng những bức ảnh thẻ này đều chưa qua chỉnh sửa nên sẽ phần nào phản ánh nhan sắc thật của các ngôi sao. Theo bạn, nữ diễn viên Hoa ngữ nào sở hữu bức ảnh thẻ đẹp nhất?