Sau ‘Hữu Phỉ’, Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục nhận vai chính trong ‘Xuân lộc yến’ đóng cùng Lộc Hàm?

Sao quốc tế 25/11/2019 17:40

Mạng xã hội xứ Trung đang lan truyền thông tin nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh sẽ hợp tác cùng Lộc Hàm trong phim mới “Xuân lộc yến”.

Trở lại làng giải trí sau thời gian “ở ẩn” sinh con, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh tích cực tham gia hàng loạt dự án phim ảnh để nâng cao giá trị thương hiệu của bản thân.

Hiện tại, cô đang tham gia ghi hình cho “Hữu Phỉ”. Dù bộ phim này liên tục vướng phải nhiều lùm xùm về kịch bản nhưng nó được xem là tác phẩm chưa ra mắt đã nổi tiếng.

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Tạo hình nhân vật của Triệu Lệ Dĩnh trong 'Hữu Phỉ' - Ảnh: Internet

Sau khi hợp tác với Vương Nhất Bác trong “Hữu Phỉ”, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh được cho sẽ tiếp tục tham gia dự án phim “Xuân lộc yến” với vai nữ chính. Bên cạnh đó, người đóng cặp cùng bà xã Phùng Thiệu Phong sẽ là nam diễn viên Lộc Hàm. Theo nguồn tin tiết lộ, Triệu Lệ Dĩnh sẽ nhất phiên và Lộc Hàm sẽ là nhị phiên.

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Lộc Hàm và Triệu Lệ Dĩnh hợp tác trong phim mới? - Ảnh: Internet

Vốn nổi tiếng là “nữ hoàng rating”, hàng loạt tác phẩm truyền hình do Triệu Lệ Dĩnh đảm nhận vai chính đều thành công vang dội. Chính vì vậy, những diễn viên đóng cặp cùng Triệu Lệ Dĩnh cũng nhanh chóng bật lên hàng sao.

Hiện tại, thông tin này mới chỉ là tin đồn và phía đại diện của Triệu Lệ Dĩnh vẫn chưa lên tiếng xác nhận. Tuy nhiên, người hâm mộ vô cùng mong chờ màn hợp tác này của nữ diễn viên và Lộc Hàm.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Vương Nhất Bác Lộc Hàm

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