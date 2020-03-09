Fan Tiêu Chiến tức giận vì Vương Nhất Bác không lên tiếng bênh vực ‘huynh đệ’, mắng anh chàng là giả tạo

Sao quốc tế 09/03/2020 16:06

Trên mạng xã hội, người hâm mộ nam diễn viên Tiêu Chiến liên tục chỉ trích Vương Nhất Bác là kiểu người giả tạo khi thờ ơ trước scandal của đồng nghiệp.

Khoảng thời gian gần đây, nam diễn viên Tiêu Chiến bị hàng ngàn fandom đồng loạt tẩy chay sau vụ việc liên quan đến AO3. Scandal này đã khiến hình ảnh của mỹ nam “Trần tình lệnh” ảnh hưởng nghiêm trọng.

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Tiêu Chiến bị netizen xứ Trung đồng loạt tẩy chay - Ảnh: Internet

Cho đến thời điểm hiện tại, Tiêu Chiến vẫn giữ im lặng về việc này. Tuy nhiên, người hâm mộ của nam diễn viên lại muốn Vương Nhất Bác lên tiếng bênh vực Tiêu Chiến.

Khi Vương Nhất Bác vẫn “án binh bất động”, fan Tiêu Chiến đã thi nhau trend hashtag có nội dung “Hình ảnh bạn bè thân thiết giả tạo” trên Weibo. Cụ thể, Vương Nhất Bác đăng rất nhiều bài quảng cáo lên trang cá nhân với những dòng trạng thái rất tích cực. Tuy nhiên, trong giai đoạn cả nước phòng chống dịch bệnh, Vương Nhất Bác chỉ đăng những thứ liên quan đến công việc, không hề đăng tải những vấn đề có liên quan đến bản thân.

Chính thái độ lạnh nhạt này của Vương Nhất Bác đã khiến fan Tiêu Chiến không hài lòng và cho rằng anh chàng giả tạo.

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Vương Nhất Bác chỉ đăng những thông tin liên quan đến công việc trên trang cá nhân - Ảnh: Internet

Động thái này của người hâm mộ nam diễn viên họ Tiêu đã khiến netizen xứ Trung “ngứa mắt”. Nhiều cư dân mạng để lại bình luận mỉa mai: “Cười chết tôi. Vì sao Vương Nhất Bác phải lên tiếng, liên quan gì đến anh ấy”, “Vương Nhất Bác không lên tiếng vì không muốn tranh giành độ nổi tiếng với anh của mấy người”, “Ủa, Vương Nhất Bác không nói gì cũng sai là sao”…

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Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Internet

Liên tiếp những hành động “bất phân thị phi” của fan Tiêu Chiến đang ngày càng khiến cộng đồng mạng ngán ngẩm.

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Từ khóa:   Tiêu Chiến Vương Nhất Bác Tiêu Chiến bị tẩy chay

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