Sau động thái mới nhất trên Instagram, Tiêu Chiến lần đầu xuất hiện với dáng vẻ tiều tụy, lặng lẽ cúi đầu bước đi

Giữa những ồn ào thời gian gần đây, hình ảnh mới nhất của nam diễn viên Tiêu Chiến đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận.

Những ngày gần đây, nam diễn viên Tiêu Chiến bỗng trở thành mục tiêu tấn công và tẩy chay của hàng ngàn fandom. Nguyên nhân bắt nguồn từ hành động nông nổi của người hâm mộ Tiêu Chiến. Trước tình hình căng thẳng này, phía đại diện của mỹ nam “Trần tình lệnh” đã lên tiếng xin lỗi nhưng chưa thể xoa dịu dư luận. Tiêu Chiến liên tục bị tẩy chay vì hành động nông nổi của fan - Ảnh: Internet Vừa qua, một người bạn của Tiêu Chiến bất ngờ tiết lộ ông ngoại của nam diễn viên vừa qua đời. Không lâu sau đó, Tiêu Chiến lại khiến người hâm mộ hoang mang khi thay đổi hình đại diện trên Instagram thành màu đen. Nhiều người cho rằng, động thái này của nam diễn viên liên quan đến tin đồn gia đình anh đang có tang sự.

Trang Instagram cá nhân của Tiêu Chiến - Ảnh: IG Tuy nhiên, sau đó, phía đại diện Tiêu Chiến đã cho biết: “Tài khoản nước ngoài của Tiêu Chiến không cách nào có thể đăng nhập bình thường được, bất kỳ sự thay đổi nào cũng không phải bản thân thao tác của Tiêu Chiến và nhân viên công tác, cũng không liên quan đến Tiêu Chiến”. Mới đây, cánh phóng viên đã ghi lại được những hình ảnh đầu tiên của Tiêu Chiến giữa tâm bão bị “tẩy chay”. Qua những khoảnh khắc được chia sẻ, mỹ nam sinh năm 1991 lặng lẽ xuất hiện tại bãi đậu xe, dáng vẻ có phần tiều tụy. Dù che kín mặt nhưng có thể nhận thấy nam diễn viên khá buồn bã, cả quá trình đều chỉ cúi đầu bước đi.

Hình ảnh mới nhất của Tiêu Chiến - Ảnh: Internet Hình ảnh này của Tiêu Chiến khiến người hâm mộ vô cùng đau lòng. Đa số đều để lại bình luận bênh vực thần tượng và cho rằng sự việc lần này không hề liên quan đến nam diễn viên. Hiện tại, rất nhiều người đều yêu cầu ngôi sao “Trần tình lệnh” chính thức lên tiếng về vụ việc do fan gây ra. Tuy nhiên, nam diễn viên vẫn giữ im lặng.

Tiêu Chiến bất ngờ thay đổi hình đại diện giữa tâm bão ‘tẩy chay’ khiến fan hoang mang Giữa tâm bão bị ‘tẩy chay’, Tiêu Chiến bất ngờ thay đổi hình đại diện trên Instagram vào lúc nửa đêm làm dấy lên nhiều đồn đoán.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-dong-thai-moi-nhat-tren-instagram-tieu-chien-lan-dau-xuat-hien-voi-dang-ve-tieu-tuy-lang-le-cui-dau-buoc-di-352713.html