Bị tẩy chay tứ phía, fan không ngừng gây thù chuốc oán nhưng Tiêu Chiến vẫn giữ im lặng, nguyên nhân khiến nhiều người xót xa

Sao quốc tế 03/03/2020 18:18

Mạng xã hội bất ngờ xôn xao trước thông tin ông ngoại nam diễn viên Tiêu Chiến vừa qua đời, gia đình đang bận rộn lo liệu tang sự.

Những ngày gần đây, nam diễn viên Tiêu Chiến đang bị cộng đồng mạng xứ Trung đồng loạt tẩy chay. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc fan Tiêu Chiến report AO3 (nơi tổng hợp fanfic và được xem là “thánh địa” của tất cả fandom trên thế giới) khiến trang mạng này bị sập, người dùng không thể truy cập.

dien vien tieu chien 1
Tiêu Chiến đang bị netizen xứ Trung đồng loạt tẩy chay - Ảnh: Internet

Sự việc nghiêm trọng đến mức hàng loạt nhãn hàng, thương hiệu, dự án truyền hình có sự tham gia của Tiêu Chiến đều bị ảnh hưởng nặng nề. Thậm chí, sự phẫn nộ của netizen xứ Trung ngày càng tăng cao khi phía đại diện nam diễn viên ám chỉ họ là “lũ ô hợp”.

Trước tình hình ngày càng căng như dây đàn này, Tiêu Chiến vẫn giữ im lặng, không đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Nhiều người cảm thấy khó hiểu và đặt ra câu hỏi: “Rốt cuộc cậu ta có đứng ra trả lời câu hỏi một cách chính diện hay không?”.

dien vien tieu chien 2
Tiêu Chiến bị dân mạng yêu cầu lên tiếng - Ảnh: Internet

Tuy nhiên mới đây, mạng xã hội bất ngờ xuất hiện thông tin ông ngoại Tiêu Chiến vừa qua đời nên gia đình nam diễn viên đang bận rộn lo tang sự.

Cụ thể, một người bạn của Tiêu Chiến có tên là Vương Cánh Lực đã cho biết: “Các người cùng nhau chế giễu làm cho Tiêu Chiến mất tiếng, bởi vì cách làm của fan hâm mộ nào đó mà dựng cờ phản đối Tiêu Chiến. Cùng với chuyện này, ông ngoại Tiêu Chiến qua đời rồi, trong nhà đang có tang sự… Lương tâm của các người không đau sao? Dưa mà các người ăn là máu tươi đó, từng miếng từng miếng cắn đi linh hồn của thiếu niên”.

dien vien tieu chien 3
Bài đăng của bạn thân Tiêu Chiến - Ảnh: Internet

Theo đó, nguyên nhân khiến Tiêu Chiến giữ im lặng là vì chuyện gia đình. Trước nỗi đau mất đi người thân, nam diễn viên không còn đủ sức lực để lên tiếng thanh minh hay quan tâm đến sự nghiệp. Chứng kiến điều này, Vương Cánh Lực đã lên tiếng thay bạn thân của mình.

dien vien tieu chien 4

Dựa vào những bức ảnh trong quá khứ, có thể thấy Vương Cánh Lực và Tiêu Chiến vô cùng thân thiết – Ảnh: Internet

Dưới bài đăng của Vương Cánh Lực, nhiều cư dân mạng để lại bình luận: “Đối với tang sự bày tỏ sự thương tiếc. Nhưng mặt khác, với những hành vi mà fan hâm mộ Tiêu Chiến đã làm không thể tha thứ được”, “Đối với chuyện ông ngoại qua đời có lẽ là đang muốn mượn chuyện này để mua blogger lên hot search tẩy trắng đây”…

Hiện tại, Vương Cánh Lực cũng đã xóa bài đăng này trên Weibo sau khi tin tức được chia sẻ rộng rãi.

Giữa lúc tình hình đang vô cùng căng thẳng, phía Tiêu Chiến lại gây tranh cãi khi ám chỉ dân mạng là ‘lũ ô hợp’

Giữa lúc tình hình đang vô cùng căng thẳng, phía Tiêu Chiến lại gây tranh cãi khi ám chỉ dân mạng là ‘lũ ô hợp’

Mới đây, người đại diện của nam diễn viên Tiêu Chiến tiếp tục “châm dầu vào lửa” khi đăng bài mỉa mai cộng đồng mạng trên Weibo.

Xem thêm
Từ khóa:   Tiêu Chiến Tiêu Chiến bị tẩy chay sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Giữa lúc tình hình đang vô cùng căng thẳng, phía Tiêu Chiến lại gây tranh cãi khi ám chỉ dân mạng là ‘lũ ô hợp’

Giữa lúc tình hình đang vô cùng căng thẳng, phía Tiêu Chiến lại gây tranh cãi khi ám chỉ dân mạng là ‘lũ ô hợp’

Tiêu Chiến bất ngờ bị netizen xứ Trung đồng loạt tẩy chay, hỏi ra nguyên nhân ai cũng phải lắc đầu ngán ngẩm

Tiêu Chiến bất ngờ bị netizen xứ Trung đồng loạt tẩy chay, hỏi ra nguyên nhân ai cũng phải lắc đầu ngán ngẩm

Tình sử bị ‘đào mộ’, mỹ nam Tiêu Chiến lộ ảnh cùng bạn gái đi mua nhẫn?

Tình sử bị ‘đào mộ’, mỹ nam Tiêu Chiến lộ ảnh cùng bạn gái đi mua nhẫn?

Bảng xếp hạng chỉ số ảnh hưởng của sao Hoa ngữ: Tiêu Chiến tiếp tục dẫn đầu, Dương Tử tụt hạng

Bảng xếp hạng chỉ số ảnh hưởng của sao Hoa ngữ: Tiêu Chiến tiếp tục dẫn đầu, Dương Tử tụt hạng

Chỉ có thể là Tiêu Chiến, cắt vài sợi tóc cũng đủ khiến netizen bấn loạn đến mức lên hẳn hot search

Chỉ có thể là Tiêu Chiến, cắt vài sợi tóc cũng đủ khiến netizen bấn loạn đến mức lên hẳn hot search

Tiêu Chiến và Dương Tử tiếp tục lộ ảnh thân mật trên phim trường, lẽ nào ‘phim giả tình thật’?

Tiêu Chiến và Dương Tử tiếp tục lộ ảnh thân mật trên phim trường, lẽ nào ‘phim giả tình thật’?

TIN MỚI NHẤT

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 1 giờ 16 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 6 giờ 31 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 6 giờ 46 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 28 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 16 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 8 giờ 17 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 26 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý