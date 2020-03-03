Mạng xã hội bất ngờ xôn xao trước thông tin ông ngoại nam diễn viên Tiêu Chiến vừa qua đời, gia đình đang bận rộn lo liệu tang sự.

Những ngày gần đây, nam diễn viên Tiêu Chiến đang bị cộng đồng mạng xứ Trung đồng loạt tẩy chay. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc fan Tiêu Chiến report AO3 (nơi tổng hợp fanfic và được xem là “thánh địa” của tất cả fandom trên thế giới) khiến trang mạng này bị sập, người dùng không thể truy cập. Tiêu Chiến đang bị netizen xứ Trung đồng loạt tẩy chay - Ảnh: Internet Sự việc nghiêm trọng đến mức hàng loạt nhãn hàng, thương hiệu, dự án truyền hình có sự tham gia của Tiêu Chiến đều bị ảnh hưởng nặng nề. Thậm chí, sự phẫn nộ của netizen xứ Trung ngày càng tăng cao khi phía đại diện nam diễn viên ám chỉ họ là “lũ ô hợp”.

Trước tình hình ngày càng căng như dây đàn này, Tiêu Chiến vẫn giữ im lặng, không đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Nhiều người cảm thấy khó hiểu và đặt ra câu hỏi: “Rốt cuộc cậu ta có đứng ra trả lời câu hỏi một cách chính diện hay không?”. Tiêu Chiến bị dân mạng yêu cầu lên tiếng - Ảnh: Internet Tuy nhiên mới đây, mạng xã hội bất ngờ xuất hiện thông tin ông ngoại Tiêu Chiến vừa qua đời nên gia đình nam diễn viên đang bận rộn lo tang sự.

Cụ thể, một người bạn của Tiêu Chiến có tên là Vương Cánh Lực đã cho biết: “Các người cùng nhau chế giễu làm cho Tiêu Chiến mất tiếng, bởi vì cách làm của fan hâm mộ nào đó mà dựng cờ phản đối Tiêu Chiến. Cùng với chuyện này, ông ngoại Tiêu Chiến qua đời rồi, trong nhà đang có tang sự… Lương tâm của các người không đau sao? Dưa mà các người ăn là máu tươi đó, từng miếng từng miếng cắn đi linh hồn của thiếu niên”. Bài đăng của bạn thân Tiêu Chiến - Ảnh: Internet Theo đó, nguyên nhân khiến Tiêu Chiến giữ im lặng là vì chuyện gia đình. Trước nỗi đau mất đi người thân, nam diễn viên không còn đủ sức lực để lên tiếng thanh minh hay quan tâm đến sự nghiệp. Chứng kiến điều này, Vương Cánh Lực đã lên tiếng thay bạn thân của mình. Dựa vào những bức ảnh trong quá khứ, có thể thấy Vương Cánh Lực và Tiêu Chiến vô cùng thân thiết – Ảnh: Internet Dưới bài đăng của Vương Cánh Lực, nhiều cư dân mạng để lại bình luận: “Đối với tang sự bày tỏ sự thương tiếc. Nhưng mặt khác, với những hành vi mà fan hâm mộ Tiêu Chiến đã làm không thể tha thứ được”, “Đối với chuyện ông ngoại qua đời có lẽ là đang muốn mượn chuyện này để mua blogger lên hot search tẩy trắng đây”… Hiện tại, Vương Cánh Lực cũng đã xóa bài đăng này trên Weibo sau khi tin tức được chia sẻ rộng rãi.

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