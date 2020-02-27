Bảng xếp hạng chỉ số ảnh hưởng của sao Hoa ngữ: Tiêu Chiến tiếp tục dẫn đầu, Dương Tử tụt hạng

Không dễ để Nhậm Gia Luân vượt mặt, nam diễn viên Tiêu Chiến tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng chỉ số ảnh hưởng của sao Hoa ngữ tuần 3 tháng 2.
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Mới đây, Powerstar đã công bố bảng xếp hạng những ngôi sao Hoa ngữ sở hữu chỉ số ảnh hưởng lớn nhất trong tuần 3 tháng 2. Theo đó, kết quả của bảng xếp hạng này được dựa trên thống kê tương tác, bình chọn từ cư dân mạng về độ nổi tiếng và sức ảnh hưởng của những diễn viên trên mạng xã hội Weibo.
Ở bảng nam, cặp đôi mỹ nam “Trần tình lệnh” – nam diễn viên Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tiếp tục dẫn đầu, vị trí thứ 3 thuộc về Nhậm Gia Luân. Được biết, ở những tuần trước đó, Nhậm Gia Luân đã vượt mặt Tiêu Chiến ở nhiều hạng mục nhờ sức hút của vai nam chính trong “Cẩm y chi hạ”.
Trong khi đó, thành công của “Trạm kế tiếp hạnh phúc” đã giúp Tống Uy Long vượt qua Lý Hiện để vươn lên hạng 4. Các thứ hạng tiếp theo trong top 10 lần lượt là: Lý Hiện, Lý Dịch Phong, Chu Nhất Long, Hồ Ca, Dương Dương, Đặng Luân.
Ở bảng nữ, Tống Thiến bất ngờ giành được vị trí quán quân, đẩy Dương Tử xuống hạng 3. Dẫu vậy, người hâm mộ dự đoán nàng “Đồng Niên” sẽ sớm giành lại vị trí số 1 trong thời gian tới. Theo đó, vị trí á quân thuộc về Dương Mịch. Có thể thấy, dù không có bất kỳ tác phẩm nào nổi bật trong khoảng thời gian qua nhưng sức ảnh hưởng của nữ diễn viên Dương Mịch vẫn vô cùng lớn.
Các thứ hạng còn lại trong bảng xếp hạng top 10 ngôi sao nữ Cbiz lần lượt là: Địch Lệ Nhiệt Ba, Cúc Tịnh Y, Đàm Tùng Vận, Quan Hiểu Đồng, Lý Thấm, Triệu Lệ Dĩnh, Đồng Lệ Á.