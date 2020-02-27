Bảng xếp hạng chỉ số ảnh hưởng của sao Hoa ngữ: Tiêu Chiến tiếp tục dẫn đầu, Dương Tử tụt hạng

Mới đây, Powerstar đã công bố bảng xếp hạng những ngôi sao Hoa ngữ sở hữu chỉ số ảnh hưởng lớn nhất trong tuần 3 tháng 2. Theo đó, kết quả của bảng xếp hạng này được dựa trên thống kê tương tác, bình chọn từ cư dân mạng về độ nổi tiếng và sức ảnh hưởng của những diễn viên trên mạng xã hội Weibo.

Bảng xếp hạng chỉ số ảnh hưởng sao nam Cbiz - Ảnh: Internet

Ở bảng nam, cặp đôi mỹ nam “Trần tình lệnh” – nam diễn viên Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tiếp tục dẫn đầu, vị trí thứ 3 thuộc về Nhậm Gia Luân. Được biết, ở những tuần trước đó, Nhậm Gia Luân đã vượt mặt Tiêu Chiến ở nhiều hạng mục nhờ sức hút của vai nam chính trong “Cẩm y chi hạ”.