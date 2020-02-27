Bảng xếp hạng chỉ số ảnh hưởng của sao Hoa ngữ: Tiêu Chiến tiếp tục dẫn đầu, Dương Tử tụt hạng

Sao quốc tế 27/02/2020 17:36

Không dễ để Nhậm Gia Luân vượt mặt, nam diễn viên Tiêu Chiến tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng chỉ số ảnh hưởng của sao Hoa ngữ tuần 3 tháng 2.

Mới đây, Powerstar đã công bố bảng xếp hạng những ngôi sao Hoa ngữ sở hữu chỉ số ảnh hưởng lớn nhất trong tuần 3 tháng 2. Theo đó, kết quả của bảng xếp hạng này được dựa trên thống kê tương tác, bình chọn từ cư dân mạng về độ nổi tiếng và sức ảnh hưởng của những diễn viên trên mạng xã hội Weibo.

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Bảng xếp hạng chỉ số ảnh hưởng sao nam Cbiz - Ảnh: Internet

Ở bảng nam, cặp đôi mỹ nam “Trần tình lệnh” – nam diễn viên Tiêu ChiếnVương Nhất Bác tiếp tục dẫn đầu, vị trí thứ 3 thuộc về Nhậm Gia Luân. Được biết, ở những tuần trước đó, Nhậm Gia Luân đã vượt mặt Tiêu Chiến ở nhiều hạng mục nhờ sức hút của vai nam chính trong “Cẩm y chi hạ”.

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Cặp đôi mỹ nam Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng đầu BXH - Ảnh: Internet
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Nhậm Gia Luân giành vị trí thứ 3 - Ảnh: Internet

Trong khi đó, thành công của “Trạm kế tiếp hạnh phúc” đã giúp Tống Uy Long vượt qua Lý Hiện để vươn lên hạng 4. Các thứ hạng tiếp theo trong top 10 lần lượt là: Lý Hiện, Lý Dịch Phong, Chu Nhất Long, Hồ Ca, Dương Dương, Đặng Luân.

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Bảng xếp hạng chỉ số ảnh hưởng sao nữ Cbiz - Ảnh: Internet

Ở bảng nữ, Tống Thiến bất ngờ giành được vị trí quán quân, đẩy Dương Tử xuống hạng 3. Dẫu vậy, người hâm mộ dự đoán nàng “Đồng Niên” sẽ sớm giành lại vị trí số 1 trong thời gian tới. Theo đó, vị trí á quân thuộc về Dương Mịch. Có thể thấy, dù không có bất kỳ tác phẩm nào nổi bật trong khoảng thời gian qua nhưng sức ảnh hưởng của nữ diễn viên Dương Mịch vẫn vô cùng lớn.

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Tống Thiến vượt mặt Dương Tử giành vị trí quán quân - Ảnh: Internet

Các thứ hạng còn lại trong bảng xếp hạng top 10 ngôi sao nữ Cbiz lần lượt là: Địch Lệ Nhiệt Ba, Cúc Tịnh Y, Đàm Tùng Vận, Quan Hiểu Đồng, Lý Thấm, Triệu Lệ Dĩnh, Đồng Lệ Á.

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Cho đến thời điểm hiện tại, nam diễn viên Tiêu Chiến vẫn giữ được sức hút sau “Trần tình lệnh” và ngày càng khẳng định được tầm ảnh hưởng to lớn của mình trước công chúng.

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Từ khóa:   Tiêu Chiến Lý Hiện Vương Nhất Bác

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