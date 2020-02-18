Ở nhà tránh dịch, dàn sao Hoa ngữ rủ nhau khoe mặt mộc: Lý Thấm xinh đẹp, Tiêu Chiến có phần xuống sắc

Sao quốc tế 18/02/2020 18:03

Mới đây, dàn sao Hoa ngữ như diễn viên Tiêu Chiến, Thái Từ Khôn, Lý Thấm… đều đồng loạt gửi video cá nhân để ủng hộ tinh thần cho người dân Vũ Hán giữa dịch bệnh.

Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên nhiều ngôi sao Hoa ngữ vẫn phải đóng băng hoạt động. Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi này, một số nghệ sĩ như nam diễn viên Tiêu Chiến, Thái Từ Khôn, Lý Thấm… đã quay video ủng hộ tinh thần cho người dân Vũ Hán.

Đặc biệt, trong những đoạn video đăng tải, dàn mỹ nam mỹ nữ Cbiz đều để mặt mộc. Ngay lập tức, cư dân mạng đã lấy những khoảnh khắc cắt được từ video ra so sánh với hình ảnh đã photoshop của những nghệ sĩ này.

Trước tiên phải kể đến “tiểu thịt tươi” Thái Từ Khôn – cựu thành viên của Nine Percent. Hiện nay, Thái Từ Khôn có độ phủ sóng vô cùng lớn và sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo. Trong đoạn video mới đăng tải, mặt mộc của Thái Từ Khôn được nhận xét là gần gũi và đáng yêu hơn so với những lần nam ca sĩ trang điểm đậm.

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Dù để mặt mộc, Thái Từ Khôn vẫn toát ra khí chất nam thần – Ảnh: Internet

Trong khi đó, Tiêu Chiến lại bị cho là có phần già dặn và xuống sắc hơn khi để mặt mộc. Dẫu vậy, người hâm mộ vẫn dành nhiều lời khen cho làn da mịn màng không tì vết của mỹ nam “Trần tình lệnh”. Có thể nói ở thời điểm hiện tại, Tiêu Chiến vẫn thuộc hàng đỉnh cấp lưu lượng sau thành công của bộ phim kết hợp cùng Vương Nhất Bác.

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Trong video, Tiêu Chiến mặc áo khoác màu đen và đội nón cùng tông màu trông vô cùng nam tính – Ảnh: Internet

Người kế tiếp là Vương Nguyên, thành viên TFBoys thường được khen ngợi với vẻ ngoài đáng yêu. Khi để mặt mộc, gương mặt của Vương Nguyên càng “búng ra sữa”. Với hình ảnh trong video, netizen xứ Trung cho rằng nam ca sĩ kiêm diễn viên này như một cậu em hàng xóm dễ thương.

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Vương Nguyên vô cùng điển trai với mặt mộc - Ảnh: Internet

Cuối cùng là nữ diễn viên “Sở Kiều truyện” – Lý Thấm. Vốn là mỹ nhân nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ nên mặt mộc của Lý Thấm vẫn được đánh giá cao.

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Lý Thấm được khen ngợi về nhan sắc - Ảnh: Internet

Nhiều khán giả cho rằng dù trang điểm hay không thì ngũ quan của nữ diễn viên vẫn vô cùng hài hòa và rõ nét. Thậm chí, mặt mộc của Lý Thấm còn tạo thiện cảm hơn.

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Từ khóa:   Tiêu Chiến Vương Nhất Bác Vương Nguyên

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