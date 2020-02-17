Dương Tử đăng ảnh selfie xinh đẹp lên trang cá nhân nhưng dân mạng chỉ chú ý đến chi tiết này

Bị antifan chỉ trích vì bức ảnh selfie trên Weibo, nữ diễn viên Dương Tử đã vội xóa bài đăng.

Mới đây, nữ diễn viên Dương Tử bất ngờ gây tranh cãi khi đăng tải hình ảnh mới nhất lên trang cá nhân.

Cụ thể, nàng “Đồng Niên” chia sẻ ảnh selfie đến người hâm mộ kèm lời nhắn nhủ: “Ngủ sớm đi cô nàng ơi, chú ý sức khỏe là điều quan trọng nhất. Bạn không nên thức khuya, như vậy da sẽ nhanh lão hóa đấy!”.

Trong ảnh, Dương Tử mặc áo len đỏ, đội mũ trẻ trung và tạo dáng đầy đáng yêu. Tuy nhiên, điều khiến netizen chú ý nhất lại là bộ móng tay loang lổ của người đẹp. Người hâm mộ cho rằng nữ diễn viên vì bận rộn với lịch trình quay phim dày đặc nên không có thời gian để chăm sóc bản thân.

Bộ móng tay loang lổ của Dương Tử gây chú ý – Ảnh: Internet

Theo đó, nữ diễn viên giải thích: “Bộ móng tay của tôi đã làm từ nhiều năm về trước và bây giờ nó trở nên loang lổ như vậy, tại vì tôi cảm thấy rằng móng tay không quan trọng lắm cho nên tôi cũng không chú ý đến nó nhiều”.

Ngay lập tức, bài đăng của nữ diễn viên “Cá mực hầm mật” bỗng nhận về những phản hồi tiêu cực từ antifan. Họ cho rằng cô là nghệ sĩ nên cần phải chú trọng về ngoại hình, không nên xuất hiện với hình ảnh thiếu chỉn chu trước công chúng.

Netizen cho rằng Dương Tử nên chăm sóc ngoại hình nhiều hơn - Ảnh: Internet

Một số bình luận từ netizen xứ Trung: “Là nghệ sĩ nổi tiếng tại sao bộ móng tay lại không hề chỉn chu tí nào nhỉ”, “Cô không nên cho rằng bộ móng tay không quan trọng như vậy, là nghệ sĩ thì mọi thứ đều phải thật chỉn chu và đẹp mắt chứ”…

Trước những ồn ào này, Dương Tử đã xoá bài đăng trên Weibo.

Thực hư tin đồn Dương Tử giành vai diễn của Trần Ngọc Kỳ để đóng cặp cùng mỹ nam Tiêu Chiến Mới đây, antifan của nữ diễn viên Dương Tử bất ngờ đào lại chuyện cô nàng từng cướp vai diễn của Trần Ngọc Kỳ trong “Dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duong-tu-dang-anh-selfie-xinh-dep-len-trang-ca-nhan-nhung-dan-mang-chi-chu-y-den-chi-tiet-nay-351229.html