Thực hư tin đồn Dương Tử giành vai diễn của Trần Ngọc Kỳ để đóng cặp cùng mỹ nam Tiêu Chiến

Sao quốc tế 16/02/2020 12:23

Mới đây, antifan của nữ diễn viên Dương Tử bất ngờ đào lại chuyện cô nàng từng cướp vai diễn của Trần Ngọc Kỳ trong “Dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn”.

Dù chưa chính thức lên sóng nhưng những thông tin xoay quanh bộ phim “Dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn” vẫn không ngừng thu hút sự chú ý của công chúng.

Cách đây không lâu, những bức ảnh hậu trường của nữ diễn viên Dương TửTiêu Chiến đã bị rò rỉ và gây xôn xao dư luận. Nhiều antifan của Dương Tử cho rằng đoàn đội của cô cố tình tung ảnh để tạo hiệu ứng couple, tranh thủ sự nổi tiếng của Tiêu Chiến. Trên mạng xã hội, fan của cặp đôi mỹ nam “Trần tình lệnh” liên tục “xé” Dương Tử.

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Những hình ảnh bị rò rỉ trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Trước những hành động này, phía Dương Tử tuyên bố sẽ khởi kiện những kẻ đã bôi nhọ nữ diễn viên và gia đình cô.

Chưa dừng lại ở đây, antifan của Dương Tử còn đào lại nghi vấn cô dùng thủ đoạn cướp vai diễn của Trần Ngọc Kỳ để được đóng cặp cùng Tiêu Chiến trong “Dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn”.

Được biết, trước khi bộ phim bấm máy, nhiều nguồn tin cho biết nam nữ chính của tác phẩm là Tiêu Chiến và Trần Ngọc Kỳ. Tài khoản chính thức của “Dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn” cũng nhấn theo dõi hai diễn viên này. Nhưng sau đó, nữ chính được công bố lại là Dương Tử.

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Tài khoản phim theo dõi Trần Ngọc Kỳ - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, khi nhìn lại thời điểm “Dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn” chuẩn bị bấm máy, Trần Ngọc Kỳ đang bận rộn trên phim trường “Nguyệt thượng trọng hỏa”. Chính vì vậy, cô không thể tham gia bất kỳ dự án nào khác. Do đó, Dương Tử được lựa chọn làm nữ chính thay thế là điều hợp lý và không hề có chuyện nàng “Đồng Niên” dùng thủ đoạn để cướp vai của Trần Ngọc Kỳ.

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Không hề có chuyện Dương Tử cướp vai của Trần Ngọc Kỳ - Ảnh: Internet

Được biết, mối quan hệ giữa Dương Tử và Trần Ngọc Kỳ cũng không vì chuyện vai diễn mà ảnh hưởng.

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Từ khóa:   Dương Tử Tiêu Chiến Trần Ngọc Kỳ

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