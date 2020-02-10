Netizen xứ Trung dậy sóng trước bức ảnh Tiêu Chiến hôn má Dương Tử, chỉ là đạo cụ hay ‘phim giả tình thật’?

Sao quốc tế 10/02/2020 17:38

Ngay sau khi bức ảnh nam diễn viên Tiêu Chiến hôn má Dương Tử bị rò rỉ trên mạng xã hội, người hâm mộ mỹ nam “Trần tình lệnh” liên tục đứng ngồi không yên.

Mới đây, một tài khoản blogger bất ngờ đăng tải khoảnh khắc cực thân mật của nam diễn viên Tiêu ChiếnDương Tử trên Weibo. Qua hình ảnh được chia sẻ, Tiêu Chiến ôm ghì và hôn má Dương Tử, cả hai trông vô cùng hạnh phúc.

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Bức ảnh gây hoang mang cho người hâm mộ - Ảnh: Internet

Ngay khi hình ảnh này được lan truyền, người hâm mộ mỹ nam “Trần tình lệnh” liền đứng ngồi không yên. Tuy nhiên, theo tìm hiểu, netizen xứ Trung cho rằng đây có thể là “đạo cụ” của bộ phim “Dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn” mà Dương Tử và Tiêu Chiến đóng chính.

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Những bức ảnh ‘đạo cụ’ của bộ phim ‘Dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn’ mà Dương Tử và Tiêu Chiến khiến fan một phen hú hồn – Ảnh: Internet

Không dừng lại ở đó, những tấm hình khác của cặp đôi cũng nhanh chóng được dân mạng tìm ra. Dù chất lượng ảnh không cao nhưng nhiều người đã dành lời khen cho Tiêu Chiến và Dương Tử vì phản ứng hóa học mạnh mẽ của cả hai. Tuy nhiên, bên cạnh đó, một số netizen lại lên tiếng chỉ trích Dương Tử vì cho rằng phía đoàn đội của nữ diễn viên cố tình làm rò rỉ hình ảnh này để cọ nhiệt.

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Một số hình ảnh hậu trường bị rò rỉ - Ảnh: Internet

Từ giai đoạn bấm máy, dự án truyền hình “Dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn” với sự tham gia của Dương Tử và Tiêu Chiến đã thu hút sự chú ý của khán giả. Những bức ảnh hậu trường của bộ phim liên tục được chia sẻ trên các trang mạng xã hội lớn nhỏ xứ Trung. Hiện phim đã đóng máy và dự kiến sẽ lên sóng vào tháng 7/2020.

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Từ khóa:   Dương Tử Tiêu Chiến Dương Tử và Tiêu Chiến

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