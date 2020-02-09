Để đóng cặp cùng Tiêu Chiến trong phim mới, ‘Mỹ nhân Tân Cương’ Địch Lệ Nhiệt Ba chấp nhận đánh đổi điều này?

Sao quốc tế 09/02/2020 12:47

Mạng xã hội xứ Trung đang xôn xao trước thông tin nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba và mỹ nam “Trần tình lệnh” Tiêu Chiến sẽ hợp tác trong phim mới.

Netizen xứ Trung đang bàn tán về thông tin nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt BaTiêu Chiến sẽ nên duyên trong dự án truyền hình “Em là niềm kiêu hãnh của anh”. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Cố Mạn.

Nhắc đến Cố Mạn, người ta sẽ nghĩ ngay đến những tác phẩm truyền hình nổi tiếng được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên như: Bên nhau trọn đời, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Sam Sam đến rồi…

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Tiểu thuyết 'Em là niềm kiêu hãnh của anh' sắp được chuyển thể thành phim - Ảnh: Internet

Chính vì vậy, thông tin “Em là niềm kiêu hãnh của anh” được dựng thành phim lập tức gây xôn xao cộng đồng mạng. Chưa kể, tin đồn nam nữ chính của tác phẩm lần này sẽ được giao cho Tiêu Chiến và “Mỹ nhân Tân Cương” Địch Lệ Nhiệt Ba cũng khiến người hâm mộ “đứng ngồi không yên”.

Có thể nói ở thời điểm hiện tại, Tiêu Chiến và Địch Lệ Nhiệt Ba đang là những ngôi sao cực hot của làng giải trí Hoa ngữ. Nếu cả hai thực sự hợp tác cùng nhau, chắc chắn dự án truyền hình này sẽ bùng nổ.

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Tiêu Chiến và Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ vào vai chính trong tác phẩm của Cố Mạn? - Ảnh: Internet

Mới đây, một nguồn tin giải trí trên Weibo đã tiết lộ vì tác phẩm “Em là niềm kiêu hãnh của anh” mà Địch Lệ Nhiệt Ba đã từ chối tham gia “Trường ca hành”. Có thể nói, để hợp tác cùng mỹ nam “Trần tình lệnh”, người đẹp Tân Cương đã phải đánh đổi 1 bộ phim.

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Mạng xã hội xuất hiện tin đồn 'Mỹ nhân Tân Cương' từ bỏ hẳn 1 bộ phim để đóng cặp cùng Tiêu Chiến - Ảnh: Internet

Tuy nhiên hiện tại, nguồn tin này chưa được xác thực, tất cả vẫn chỉ là đồn đoán của cư dân mạng. Phía nhà sản xuất cũng chưa chính thức thông báo dàn diễn viên chính của phim.

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Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba Tiêu Chiến mỹ nhân Tân Cương

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