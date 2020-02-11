Netizen xôn xao trước thông tin Dương Tử tổ chức lễ cưới vào tháng 6, chú rể là người từng đóng chung phim

Sao quốc tế 11/02/2020 17:59

Tin đồn nữ diễn viên Dương Tử bí mật đăng ký kết hôn cùng nam diễn viên “Cá mực hầm mật” đang gây xôn xao cộng đồng mạng xứ Trung.

Mới đây, một trang mạng xứ Trung bất ngờ đăng tải thông tin gây sốc với nội dung cặp đôi “Cá mực hầm mật” đã “tu thành chính quả”. Theo đó, nữ diễn viên Dương TửLý Hiện đã bí mật đăng ký kết hôn, chính thức trở thành vợ chồng. Bên cạnh đó, cả hai dự định sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6 năm nay.

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Thông tin nữ diễn viên Dương Tử và Lý Hiện bí mật đăng ký kết hôn được đăng tải – Ảnh: Internet

Được biết, Dương Tử và Lý Hiện đã có khoảng thời gian hợp tác vui vẻ trong quá trình thực hiện bộ phim “Cá mực hầm mật”. Trên phim trường, cả hai luôn tỏ ra vô cùng thân thiết.

Thậm chí, từng có khoảng thời gian, Dương Tử và Lý Hiện bị bắt gặp nắm tay nhau tình tứ trong hậu trường làm rộ lên nghi vấn “phim giả tình thật”. Trên mạng xã hội, cặp đôi cũng thường xuyên tương tác qua lại khiến người hâm mộ liên tục “đẩy thuyền” ủng hộ cả hai đến với nhau.

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Cặp đôi 'Cá mực hầm mật' đã bí mật đăng ký kết hôn? - Ảnh: Internet
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Cặp đôi từng khiến mạng xã hội xôn xao khi lộ ảnh nắm tay thân thiết trong hậu trường - Ảnh: Internet

Ngay sau khi thông tin này được lan truyền trên mạng xã hội, netizen xứ Trung không ngừng bàn tán và nghi ngờ về độ xác thực của thông tin.

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Phía Dương Tử và Lý Hiện đang giữ im lặng - Ảnh: Internet

Hiện tại, tất cả những thông tin trên đều xuất phát từ phía truyền thông và chưa có bằng chứng cụ thể. Đại diện của Dương Tử và Lý Hiện vẫn đang giữ im lặng, chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào.

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Từ khóa:   Dương Tử Lý Hiện sao Hoa ngữ

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