Netizen xôn xao trước thông tin Dương Tử tổ chức lễ cưới vào tháng 6, chú rể là người từng đóng chung phim

Tin đồn nữ diễn viên Dương Tử bí mật đăng ký kết hôn cùng nam diễn viên “Cá mực hầm mật” đang gây xôn xao cộng đồng mạng xứ Trung.
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Mới đây, một trang mạng xứ Trung bất ngờ đăng tải thông tin gây sốc với nội dung cặp đôi “Cá mực hầm mật” đã “tu thành chính quả”. Theo đó, nữ diễn viên Dương Tử và Lý Hiện đã bí mật đăng ký kết hôn, chính thức trở thành vợ chồng. Bên cạnh đó, cả hai dự định sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6 năm nay.
Được biết, Dương Tử và Lý Hiện đã có khoảng thời gian hợp tác vui vẻ trong quá trình thực hiện bộ phim “Cá mực hầm mật”. Trên phim trường, cả hai luôn tỏ ra vô cùng thân thiết.
Thậm chí, từng có khoảng thời gian, Dương Tử và Lý Hiện bị bắt gặp nắm tay nhau tình tứ trong hậu trường làm rộ lên nghi vấn “phim giả tình thật”. Trên mạng xã hội, cặp đôi cũng thường xuyên tương tác qua lại khiến người hâm mộ liên tục “đẩy thuyền” ủng hộ cả hai đến với nhau.
Ngay sau khi thông tin này được lan truyền trên mạng xã hội, netizen xứ Trung không ngừng bàn tán và nghi ngờ về độ xác thực của thông tin.
Hiện tại, tất cả những thông tin trên đều xuất phát từ phía truyền thông và chưa có bằng chứng cụ thể. Đại diện của Dương Tử và Lý Hiện vẫn đang giữ im lặng, chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào.