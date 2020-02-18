Netizen xôn xao trước tin đồn Triệu Lệ Dĩnh hủy đám cưới thế kỉ tại Bali vì mệt mỏi với chiêu trò của ekip Phùng Thiệu Phong

Nhiều nguồn tin cho rằng nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh chẳng còn thiết tha gì việc tổ chức lễ cưới vì quá ngán ngẩm thái độ khoa trương của ekip Phùng Thiệu Phong.

Giữa năm 2019, mạng xã hội xứ Trung được dịp dậy sóng trước tin đồn cặp đôi diễn viên Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong chuẩn bị tổ chức đám cưới. Theo một số nguồn tin, hôn lễ của cả hai sẽ diễn ra ở Bali (Indonesia), thậm chí dàn phù dâu và phù rể cũng đã được lên danh sách.

Triệu Lệ Dĩnh sắp mặc váy cưới bước vào lễ đường? - Ảnh: Internet

Truyền thông xứ Trung cho biết nam diễn viên Phùng Thiệu Phong chính là người lên kế hoạch chuẩn bị đám cưới. Bởi lẽ, anh muốn dành cho bà xã một hôn lễ lãng mạn và đáng nhớ nhất.

Thế nhưng mới đây, một nguồn tin thân cận bất ngờ tiết lộ nữ diễn viên “Sở Kiều truyện” đã tạm hoãn đám cưới. Nguyên nhân được cho là do thái độ khoa trương với truyền thông và chiêu trò từ phía ekip của Phùng Thiệu Phong khiến Triệu Lệ Dĩnh không được thoải mái.

Nữ diễn viên 'Sở Kiều truyện' quyết định hoãn lễ cưới vì thái độ của ekip Phùng Thiệu Phong - Ảnh: Internet

Ngay lập tức, tin tức này đã trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Nhiều người bán tín bán nghi về độ xác thực của những tin đồn này. Hiện tại, việc tổ chức hôn lễ hay hủy bỏ đều là nguồn tin từ một phía. Đại diện của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào.

Người hâm mộ mong chờ cặp đôi sớm tổ chức đám cưới - Ảnh: Internet

Theo trang QQ, nếu đám cưới của cặp đôi là thật thì chắc chắn đây chính là một trong những sự kiện lớn nhất năm. Người hâm mộ Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đều đang mong chờ hôn lễ thế kỉ của cả hai.

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