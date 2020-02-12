Những bức ảnh quá khứ Triệu Lệ Dĩnh chỉ muốn chôn vùi, không muốn ông xã Phùng Thiệu Phong nhìn thấy

Sao quốc tế 12/02/2020 15:56

Trong quá khứ, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh từng có không ít những bức ảnh được cho là thân mật quá mức với nhiều ngôi sao nam của Cbiz.

Cách đây không lâu, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ gây tranh cãi khi có hành động quá mức gần gũi với một nam trợ lý. Cụ thể, bà xã Phùng Thiệu Phong thoải mái quàng vai bá cổ và mặt áp mặt với người đàn ông này. Vì đã có chồng nên hành động của Triệu Lệ Dĩnh khiến nhiều netizen cảm thấy không vừa mắt.

Tuy nhiên sau đó, người hâm mộ đã lên tiếng giải thích thay Triệu Lệ Dĩnh và cho biết nam trợ lý đó là anh họ của cô.

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Bức ảnh gây tranh cãi của Triệu Lệ Dĩnh và anh họ thời gian gần đây - Ảnh: Internet

Ngay khi tin tức này vừa lắng xuống, cộng đồng mạng xứ Trung bất ngờ đào lại những hình ảnh quá khứ của Triệu Lệ Dĩnh và những sao nam Cbiz khác. Qua những hình ảnh được chia sẻ, nhiều người cho rằng nàng “Minh Lan” thường xuyên có những cử chỉ dễ gây hiểu lầm với người khác giới.

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Triệu Lệ Dĩnh bị ‘đào mộ’ những bức ảnh tình tứ thái quá với nhiều ngôi sao nam – Ảnh: Internet

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Triệu Lệ Dĩnh có mối quan hệ khá thân thiết với nhiều sao nam - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, cư dân mạng còn tỏ ra tò mò không biết phản ứng của Phùng Thiệu Phong khi thấy những bức ảnh này sẽ ra sao. Một số ý kiến cho rằng nam diễn viên sẽ rất tức giận nếu chứng kiến loạt khoảnh khắc này.

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Phùng Thiệu Phong không mấy để tâm đến những tin đồn về bà xã - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, có nguồn tin cho rằng Phùng Thiệu Phong luôn tin tưởng bà xã và những thị phi bên ngoài chưa từng gây ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân của họ.

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Nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh đang nhận về hàng loạt chỉ trích sau khi để lộ hình ảnh thân mật quá mức với một người đàn ông lạ mặt.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Phùng Thiệu Phong bà xã Phùng Thiệu Phong

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