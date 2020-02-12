Những bức ảnh quá khứ Triệu Lệ Dĩnh chỉ muốn chôn vùi, không muốn ông xã Phùng Thiệu Phong nhìn thấy

Cách đây không lâu, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ gây tranh cãi khi có hành động quá mức gần gũi với một nam trợ lý. Cụ thể, bà xã Phùng Thiệu Phong thoải mái quàng vai bá cổ và mặt áp mặt với người đàn ông này. Vì đã có chồng nên hành động của Triệu Lệ Dĩnh khiến nhiều netizen cảm thấy không vừa mắt.

Tuy nhiên sau đó, người hâm mộ đã lên tiếng giải thích thay Triệu Lệ Dĩnh và cho biết nam trợ lý đó là anh họ của cô.