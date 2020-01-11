Mỹ nam Quan Trí Bân tiết lộ từng bị sao nữ cưỡng hôn, bà xã Phùng Thiệu Phong – Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ bị gọi tên

Sao quốc tế 11/01/2020 16:20

Netizen xứ Trung đang liên tục bàn tán về tin đồn nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh chính là sao nữ mà mỹ nam Hong Kong – Quan Trí Bân nhắc đến trên show truyền hình.

Cách đây không lâu, nam diễn viên “Chế tạo mỹ nhân” – Quan Trí Bân đã xuất hiện trên một show truyền hình và có những tiết lộ đầy bất ngờ về các cảnh thân mật trong phim.

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Quan Trí Bân bất ngờ tiết lộ chuyện quá khứ trên một chương trình truyền hình - Ảnh: Internet

Theo đó, mỹ nam Hong Kong cho biết từng bị một sao nữ cưỡng hôn trong quá khứ. Cụ thể, khi tiến hành một cảnh quay thân mật, vì nữ diễn viên này chưa có kinh nghiệm diễn xuất và đóng cảnh hôn nên Quan Trí Bân đã khuyên nhủ: “Đừng sợ, em cứ coi như hôn bạn trai là được”.

Tuy nhiên, vì quá nhập vai và không hiểu rõ về những “chừng mực” khi đóng cảnh thân mật, sao nữ này đã ép Quan Trí Bân hôn lưỡi. Điều này khiến cho nam diễn viên vô cùng xấu hổ, thậm chí cảm thấy bị xúc phạm.

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Quan Trí Bân và Triệu Lệ Dĩnh diễn cảnh hôn trong 'Truy Ngư Truyền Kỳ' - Ảnh: Internet

Ngay sau phát biểu này của Quan Trí Bân, những ngôi sao nữ từng diễn cảnh hôn với nam diễn viên được đưa vào tầm ngắm của netizen xứ Trung. Đặc biệt, bà xã Phùng Thiệu Phong - nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh cũng bất ngờ được gọi tên.

Năm 2013, Triệu Lệ Dĩnh và Quan Trí Bân từng hợp tác trong bộ phim “Truy Ngư Truyền Kỳ” và có cảnh hôn với nhau. Thời điểm đó, Triệu Lệ Dĩnh mới bước chân vào làng giải trí và chưa có nhiều kinh nghiệm, khá phù hợp với miêu tả “diễn viên mới” của Quan Trí Bân.

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Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ bị gọi tên - Ảnh: Internet
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Mối quan hệ của cả hai rất tốt đẹp - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, một số người lại cho rằng sao nữ được Quan Trí Bân nhắc đến không phải là Triệu Lệ Dĩnh. Bởi lẽ nếu đã để lại ấn tượng xấu với Quan Trí Bân thì anh sẽ không tiếp xúc quá nhiều với nữ diễn viên cưỡng hôn mình. Nhưng trên thực tế, Quan Trí Bân và Triệu Lệ Dĩnh lại có quan hệ khá thân thiết, thường xuyên tương tác trên mạng xã hội.

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Từ khóa:   bà xã Phùng Thiệu Phong Triệu Lệ Dĩnh Quan Trí Bân

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