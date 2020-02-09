Vừa được khen ngợi vì quyên góp ủng hộ Vũ Hán, Triệu Lệ Dĩnh lại bị chỉ trích vì hành động này

Nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh đang nhận về hàng loạt chỉ trích sau khi để lộ hình ảnh thân mật quá mức với một người đàn ông lạ mặt.

Giữa lúc dịch bệnh hoành hành, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh đã nhận về “cơn mưa” lời khen sau khi quyên góp ủng hộ Vũ Hán 1 triệu Nhân dân tệ (khoảng 3,4 tỷ VNĐ). Thế nhưng mới đây, bà xã Phùng Thiệu Phong lại bị netizen xứ Trung chỉ trích vì hành động này.

Sau 'cơn mưa' lời khen, Triệu Lệ Dĩnh lại gặp thị phi - Ảnh: Internet

Cụ thể, trong loạt ảnh mới đây, nữ diễn viên “Minh Lan truyện” đã tỏ ra vô cùng thân mật với một người đàn ông lạ mặt được cho là trợ lý của cô.

Qua hình ảnh được chia sẻ, Triệu Lệ Dĩnh vô tư quàng vai bá cổ người này, toàn bộ cơ thể của cô nghiêng về phía nam trợ lý, gần như mặt áp mặt với anh ta. Điều này chứng tỏ mối quan hệ của họ không dừng ở mức bạn bè thông thường mà là vô cùng thân thiết.

Triệu Lệ Dĩnh chụp ảnh thân mật với các nhân viên – Ảnh: Internet

Trong hình, nữ diễn viên nghiêng người, mặt áp mặt với nam trợ lý – Ảnh: Internet

Nhiều người cho rằng hành động mà Triệu Lệ Dĩnh dành cho người đàn ông này là vượt quá giới hạn vì cô đã kết hôn. Thậm chí, một số netizen còn đặt ra nghi vấn: “Liệu khi nhìn bức hình này, Phùng Thiệu Phong có ghen hay tức giận không?”. Chưa kể đến việc giữa lúc dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, nữ diễn viên lại tiếp xúc gần gũi với người khác. Chính vì vậy, bà xã Phùng Thiệu Phong liên tiếp nhận về những nhận xét tiêu cực từ khán giả.

Giữa ồn ào này, người hâm mộ đã lên tiếng bênh vực Triệu Lệ Dĩnh, đồng thời cho biết nam trợ lý kia chính là anh họ của nữ diễn viên. Do đó, việc cả hai tỏ ra vô cùng thân thiết là hết sức bình thường.

Tiêu Chiến trở thành nạn nhân khi fan Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác tranh giành phiên vị Fan của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác tranh luận gay gắt về vấn đề phiên vị của thần tượng trong "Hữu Phỉ".

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