Chỉ có thể là Tiêu Chiến, cắt vài sợi tóc cũng đủ khiến netizen bấn loạn đến mức lên hẳn hot search

Sao quốc tế 25/02/2020 15:30

Cho đến thời điểm hiện tại, nam diễn viên Tiêu Chiến vẫn giữ được sức hút sau “Trần tình lệnh” và ngày càng khẳng định được tầm ảnh hưởng to lớn của mình trước công chúng.

Mới đây, nam diễn viên Tiêu Chiến đã đăng tải hai bức ảnh lên Weibo và nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng xứ Trung.

Cụ thể, mỹ nam “Trần tình lệnh” đã chia sẻ một bức ảnh selfie với phần tóc mái cột cao, để lộ trán rộng và gương mặt siêu điển trai. Ở bức ảnh còn lại, Tiêu Chiến khoe thành quả sau khi cắt tóc đến người hâm mộ.

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Nam diễn viên Tiêu Chiến được netizen xứ Trung nhận xét vô cùng trẻ trung và điển trai dù chỉ để mặt mộc – Ảnh: Internet

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Anh chàng tự cắt tóc và khoe với người hâm mộ - Ảnh: Internet

Được biết, theo phong tục dân gian Trung Quốc, ngày 2 tháng 2 âm lịch hàng năm là ngày cắt tóc và nó mang ý nghĩa khởi đầu mới. Chính vì vậy, nhiều ngôi sao đã hỏi ý kiến người hâm mộ để quyết định kiểu tóc trước khi cắt. Riêng Tiêu Chiến, anh chàng lại tự cắt tóc rồi khoe với fan khiến ai nấy đều vô cùng thích thú. Thậm chí, người hâm mộ còn kiên nhẫn đến mức ngồi đếm số lượng sợi tóc mà thần tượng đã cắt xuống là 19 sợi.

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Sau 'Trần tình lệnh', sức hút của Tiêu Chiến không hề suy giảm mà ngày càng tăng - Ảnh: Internet

Vì đã lâu không cập nhật bài viết trên Weibo nên sự xuất hiện của Tiêu Chiến lập tức gây sốt cộng đồng mạng. Chỉ sau vài giờ, bài viết của nam diễn viên đã thu hút hơn 450 nghìn lượt thích và cái tên Tiêu Chiến lại một lần nữa lên hot search. Điều này đủ để chứng tỏ sức ảnh hưởng khổng lồ của mỹ nam sinh năm 1991.

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Từ khóa:   Tiêu Chiến Trần tình lệnh sao Hoa ngữ

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